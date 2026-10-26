Корецький про детінізацію: Використання великої кількості ФОПів – це величезна проблема

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що в контексті детінізації економіки є величезні проблеми із використанням фізичних осіб-підприємців (ФОП), а також контрабандою через схеми з гуманітарною допомогою.

"Тіньова економіка, безумовно, величезна. Сказати, що цих грошей вистачить для того, щоб покрити власні потреби, то далеко ні. Але мені здається, що не було жодного прем'єр-міністра, який не намагався боротися з тіньовою економікою. Зараз я маю на це і внутрішню потребу, внутрішню мотивацію", – сказав Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" в понеділок в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що бізнесу потрібні однакові "правила гри", а наступним кроком має йти детінізація.

За його словами, в цьому контексті є проблеми на ринку електронних цигарок, проблема зі "скрутками" ПДВ (нелегальні схеми ухилення від сплати податку на додану вартість, за яких штучно формується податковий кредит за допомогою безтоварних або підмінених операцій – ІФ-У), проблеми з використання величезної кількості ФОП (замість найманих працівників – ІФ-У), проблеми з контрабандою через схеми гуманітарної допомоги, яка за його словами, досягнула величезних мільярдних обсягів.

"Ми проводили зустріч з БЕБ, з правоохоронцями, з депутатами, з урядовцями. Є дуже конкретні, чіткі кроки, як можна зробити. Інституціонально БЕБ має всі можливості для того, щоб брати і робити. Так, я розумію, не вистачає людей, але цей процес був завжди. Був, є і буде. І подекуди потрібно навіть усвідомлюючи, що це правильні дії, потрібно, попри якісь бюрократичні нестиковки, брати і робити. І наказувати цей чорний бізнес, який не сплачує податків", – заявив прем'єр.

Корецький зазначив, що секторів, які потребують уваги багато, але наразі уряд зосередився на головному.

Як повідомлялося, під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети. Під час засідання наголошувалося на необхідності переходу від точкового реагування до системних рішень і виявлення фіскального ефекту.

Зокрема, у сфері протидії нелегальному ринку тютюнових виробів акцент зроблено на систематичній аналітичній роботі та посиленні контрольних заходів щодо незаконного виробництва і переміщення через митний кордон.

Зі свого боку прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків. Також урядовець пообіцяв звернути увагу на махінації в гральному бізнесі, посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначено відповідальних і строки, а звітність щодо прогресу здійснюватиметься щомісячно.