Корецький до бізнесу: Я би дуже рекомендував мислити за найкритичнішим сценарієм розвитку подій

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликає бізнес завчасно готуватися до найгірших сценаріїв розвитку ситуації.

"Коли ми розмовляємо, збирали той чи інший бізнес і говорили із засновниками, із топ-менеджментом, я відчув, що все ж таки є певний настрій, що воно якось минеться. Можливо, у мене не будуть цілити ракетами чи дронами, можливо, мою галузь не зачепить. Тобто, перше: я би дуже просив і рекомендував мислити за найкритичнішим сценарієм розвитку подій. Думати завчасно про альтернативні виробничі майданчики: з ким можна скооперуватися, де можна зробити той чи інший private label, якщо ми говоримо про споживчі товари, якщо у ваше підприємство прилетіло. Як наперед поговорити з постачальниками, можливо, навіть з імпортних товарів, як заключити рамкові договори і бути готовим не потім все це робити. Подивитися альтернативні приміщення для релокації, для відновлення. Тобто мислити в самому критичному сценарії. Краще бути до цього готовим, і це не відбудеться, ніж опинитися в неочікуваній для себе ситуації", – сказав Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" у Києві у понеділок, як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами прем'єра, ворожі удари уже призвели до понад $7,7 млрд втрат, знищено або пошкоджено понад 1 млн кв.м різного типу нерухомості як державного, так і приватного сектору, зокрема значних руйнувань зазнали енергетика, металургія, логістика, переробні підприємства, ретейл та інші галузі.

"Зважаючи на ці збитки, зважаючи на удари, ми бачимо вже, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани, свої прогнози приблизно на 1,5 млрд доларів. Це той базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні", – розповів він.

В той же час він наголосив, що попри це все, економіка країни продовжує працювати.

"Якщо мислити PnL (Profit and Loss statement), то виділяти багато коштів на підтримку бізнесу неможливо. Немає цього PnL, тому що лише одну третину бюджету ми можемо покрити. Навіть усвідомлюючи, чітко усвідомлюючи це, ми живемо навіть за принципом cash flow, і певним чином йдемо у ва-банк, виділяючи ті чи інші кошти на програму підтримки, на ті чи інші дотації, на грантові програми. Тому що усвідомлюємо, що з цієї підтримки бізнес, малий бізнес, середній бізнес і великий, зокрема, не може бути настільки стійким або стійким достатньо, щоб протидіяти ворожим атакам. І це свідома логіка і тактика уряду", – зауважив Корецький.

Прем'єр наголосив, що уряд продовжуватиме програми, які довели свою ефективність, зокрема програму "Доступні кредити 5-7-9".

За його словами, з моменту початку програми видано 580 млрд грн, а на поточний момент тіло виданого кредиту становить близько 200 млрд грн

Він нагадав, що нещодавно було ухвалене рішення, що великий бізнес зможе отримувати близько 1 млрд грн "в одні руки на одну групу компаній під пільгову відсоткову ставку близько 10%.

"У бюджеті на 26-рій було закладено 18 мільярдів гривень. Ми розширюємо цю програму і бачимо, що до кінця року це буде 22 млрд. По чотирьох мільярдах поки що в нас є певний дефіцит, але так чи інакше ми його покриємо, тому що вважаємо, що це одна з фундаментально важливих правильних програм, яка реально підтримує бізнес", – розповів прем'єр.

Також він зазначив, що необхідна також система захисту військових ризиків і компенсації збитків від нанесених ударів.

Прем'єр нагадав про ідею зі створенням спецфонду у бюджеті із початковим державним внеском $1 млрд, який партнери подвоять чи потрьоять.

"Як далі це буде працювати? Спрощена процедура. 30 днів після оформлення – має бути компенсація. І тариф на цей страховий ризик має бути дуже базовим, символічним, ми цілимся приблизно в 2%. І максимальна компенсація збитків буде складати близько 5 мільйонів доларів в одній руки", – розповів прем'єр.

Корецький також констатував, що поки що немає підтримки ідеї з підвищенням податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 21% для наповнення цього спецфонду.

"Немає консенсусу серед великого і середнього бізнесу, немає підтримки поки що в парламенті. Шукаємо, дивимося інший механізм, будемо дивитися, як буде проходити бюджетний процес в парламенті і від цього відштовхуватись. Але в нас іншого шляху немає, інструмент маємо знайти. Разом будемо дивитися, з чого можемо вкласти свій внесок", – наголосив Корецький.

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