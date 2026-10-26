Корецький: До 1 грудня маємо дати новий суспільний договір щодо мобілізаційного зобов'язання

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький прогнозує, що після змін у системі бронювання понад 90-95% працівників підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів будуть переброньовані.

"Розділяємо поняття критичності від економічних критеріїв бронювання. Це дуже важливо. Чому? Тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів – це не одне і те саме, що критичність підприємства. Це важливо, це дійсно дає вибілення, вичищення і додаткові надходження, але це не дорівнює критичності. Критичне – це енергетика, оборонно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні сервіси, аптеки, продукти, логістика і так далі. Але є підприємства, велика вже кількість, які туди потрапили в більшій мірі через заробітну плату і відсутність податкових боргів. Тому відділяємо критичність від економіки", – сказав Корецький на 12-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) на тему "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?" в понеділок в Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що тим працівникам, які сьогодні в енергетиці чи в ОПК, немає за що переживати, бо понад 90-95% будуть переброньовані.

"Але те, щоб створювали велику кількість підприємств, чи то ІТ, чи то умовно ОПК, де роблять три дрони і сотні людей заброньовані, я умовно спрощую, гіперболізую в певному сенсі, але так є. І таких випадків дуже багато. Підрядні організації. І воно зростає, зростає, зростає", – додав він.

За словами прем'єр-міністра, зміна правил, з одного боку, покликана скоротити кількість несправедливих бронювань але не дати економіці впасти, а з іншого – дати діючим військовим чітке розуміння щодо ротації.

"Сказати, що ці правила мобілізації і бронювання дадуть надефект – ні, такого немає, але ми, як мінімум, зупиняємо безкінечний приріст подекуди не чесно заброньованих. А тепер найголовніше з чим я звертаюся до підприємств, бізнесу, економічного сектору: нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства дають прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то пропала би потреба шукати людей по вулицях. А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов'язання – то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього – це супер стратегічна помилка", – заявив Корецький.

Він наголосив, що якщо заздалегідь не готуватися до можливого посилання мобілізації в Росії, яка може сягнути 300-500 тис., тоді знову будуть прийматися непопулярні рішення в ручному режимі.

"Тоді вже буде не про бронювання, не про відсотки. Стоїть питання виживання держави і тому треба на це зважати. Пошуки збільшення відповідальності тих, хто ховається також стоїть на порядку – це все комплексна історія. До 1 грудня ми маємо дати новий суспільний договір", – додав він, анонсувавши зустріч з бізнесом щодо цього питання.

Як повідомлялося, 23 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів фіналізував зміни в системі бронювання – критичність підприємства відокремлюється від його економічних показників, галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено і підприємства перевірятимуть на зловживання.

Друга зміна – максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100% (понизиться до 95%). Роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, уряд не послабить і якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до спеціального Координаційного центру.

Третя зміна – Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби. Четверта – готується механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання: підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.

Кабмін також ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог протягом 10 діб.