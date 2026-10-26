НКЦПФР гальмує впровадження напрацьованої з ЄБРР моделі інфраструктури ринку капіталів України – глава НБУ

Впровадження інтегрованої моделі інфраструктури ринків капіталу, яка є спільним результатом роботи Національного банку України (НБУ), Міністерства економіки, Європейського банку реконструкції та розвитку наразі гальмується через позицію голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), заявив голова НБУ Андрій Пишний.

"Нас питають, а що з ринками капіталу. Ми пояснюємо напрацьовану модель інфраструктури ринків капіталу, яка є спільним результатом НБУ, Міністерства економіки, ЄБРР. Але, на жаль, її впровадження наразі гальмує позиція голови НКЦПФР", – сказав Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на Щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку у Бангкоці.

На думку голови НБУ, у запропонованій моделі врахований державний інтерес у побудові вертикально інтегрованої системи, тож не варто підважувати довіру до неї.

"Ключова ідея – об'єднати весь ланцюжок інфраструктури ринків капіталу у межах однієї холдингової компанії. Стратегічним інвестором цього інфраструктурного холдингу повинен бути хтось, кому довіряє глобальний приватний капітал: Deutsche Börse, Euroclear, Clearstream… Звісно, він повинен обиратися на конкурсній основі. Але у нинішній ситуації треба враховувати й вимоги національної безпеки. Наша модель все це передбачає. То чому ж процес гальмується?", – підсумував Пишний.

Як повідомлялося, президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо на Щорічних зборах МВФ та Групи Світового банку висловила сподівання на більшу увагу в Україні до проєкту з розвитку ринку капіталу.

"Попри всі короткострокові виклики, нам справді вдалося просунути цей процес уперед, і, сподіваюся, незабаром це питання опиниться у центрі уваги", – сказала вона.

У липні минулого року на Конференції з відновлення України у Римі було підписано меморандум про взаєморозуміння між Мінекономіки, Мінфіном, НБУ, НКЦПФР та ЄБРР щодо підтримки інтегрованої інфраструктури ринків капіталу в Україні. Його підписанню передувало затвердження Радою з фінансової стабільності плану практичної реалізації цільової моделі інфраструктури ринків капіталу.

Нацбанк на початку вересня 2025 року повідомив про старт реалізації цього меморандуму. Першим його етапом стала оптимізація структури власності та корпоративного управління Національного депозитарію України (НДУ) шляхом передачі держчастки, якою управляла НКЦПФР, в управління НБУ.

Далі планується створити холдингову компанію за участю відібраного на відкритому тендері авторитетного міжнародного стратегічного інвестора (оператора торговельних та постторговельних інфраструктур), міжнародних фінансових організацій, локальних учасників ринку та держави/державних банків. Ця холдингова компанія своєю чергою створить нову фондову біржу в Україні, яка замість Нацбанку стане мажоритарним власником центральної клірингової установи – Розрахункового центру (РЦ). Окрім того ця біржа володітиме міноритарним пакетом акцій у НДУ, а Національний банк – мажоритарним пакетом.

Фінальним етапом має стати консолідація депозитарних послуг на базі НДУ, який повинен функціонувати як єдиний центральний депозитарій цінних паперів, шляхом передання йому функцій обліку та обслуговування обігу державних облігацій від Нацбанку.

На початку червня цього року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про створення інфраструктурного холдингу на ринках капіталу із іноземним стратегом, та через зміну уряду документ був внесений до Верховної Ради тільки 4 вересня. Але НКЦПФР запропонувала внести в урядовий законопроєкт значні зміни, у тому числі зробити більш жорсткими умови залучення стратегічного іноземного інвестора.

Окрім того, 21 вересня був зареєстрований альтернативний законопроєкт (№16038-1). Серед авторів якого 12 депутатів, у тому числі перший заступник голови економічного комітету Ради Сергій Тарута, голова підкомітету з питань ринку капіталів фінансового комітету Ради Андрій Ніколаєнко, голова підкомітету безпекового комітету Ради Олександр Федієнко, Антон Яценко.