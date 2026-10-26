Тема знерухомлених активів РФ присутня у контексті закриття потреби України у фінансуванні у 2027 р. – глава НБУ

Тема знерухомлених російських активів присутня у контексті потреби знайти підтверджені джерела для покриття "гепу" фінансування державного бюджету на 2027 рік, який прем'єр-міністр Сергій Корецький окреслив у $32,6 млрд на міністерському "круглому" столі по Україні 14 жовтня на Щорічних зборах МВФ та Світового банку, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Наразі голова МВФ (Крісталіна Георгієва) підтвердила необхідність запевнень від партнерів щодо покриття цього "гепу", який верифікований МВФ. Також МВФ в цьому контексті розглядає використання знерухомлених активів у той спосіб, який визначать допустимим для себе європейські партнери, щоб забезпечити Україні необхідний обсяг фінансування", – сказав Пишний в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на полях Щорічних зборів.

За його словами, МВФ завжди дуже обережно обговорює це питання, розуміючи, що в нього обмежений мандат впливу.

"Але МВФ присутній під час обговорення формату доступу до знерухомлених активів. Наприклад, Фонд може рекомендувати звернути увагу на такий фактор, як сталість боргу, щоб використання знерухомлених активів не генерувало для України додаткового процентного тиску. А вже як це буде оформлено – визначить європейська бюрократія", – пояснив глава НБУ.

Він зазначив, що є оптимістом щодо можливості подальшого використання російських знерухомлених активів для фінансування України, та згадав еволюцію в цьому питанні з боку МВФ та Європейського центрального банку.

"Це питання вимагає складної, комплексної комунікації з боку президента, уряду і Національного банку. Ви бачили, скільки в мене тут зустрічей – за ці дні я провів десятки розмов із партнерами. Це питання для нас лишається серед пріоритетних", – наголосив Пишний.

Як повідомлялося, у 2024 році на рівні G7 був створений механізм ERA – виділення України безумовно та безоплатно $50 млрд, який ґрунтується на дисконтуванні майбутніх грошових потоків від подальшого інвестування знерухомлених в Європі, переважно в Euroclear, російських активів обсягом близько EUR200 млрд. З цих $50 млрд основна сума виплат приходиться на 2025-2026 роки, тоді як на 2027 рік – тільки $1,4 млрд.

Окрім того, після зриву восени 2025 року ідеї репараційного кредиту на EUR140 млрд, ЄС на базі тих самих доходів від заморожених російських активів розробив механізм Ukraine Support Loan (USL) на EUR90 млрд на 2026-2027 роки для військової та невійськової підтримки України. Це також безоплатна допомога для України, але виділення частини з неї на фінансування бюджету прив'язано до виконання Києвом умов щодо реформ.

Держбюджет-2027 наразі передбачає $52,6 млрд зовнішнього фінансування, з яких підтверджені джерела тільки біля $20 млрд. Президент Володимир Зеленський у середині жовтня у Брюсселі з урахуванням оборонних витрат оцінив загальну потребу у додатковому фінансуванні України на 2027 рік у EUR70 млрд.

В рамках пошуку цих коштів, згідно наявної інформації, розглядається можливість запуску інструментів ERA-2 або/та USL-2 за рахунок продовження дисконтування майбутніх грошових потоків від знерухомлених активів РФ на більш довгий термін або інвестування їх у більш доходні активи.