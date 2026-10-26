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Економіка

Колишній заступник КМДА Густєлєв став т.в.о. голови правління "ДАК "Автомобільні дороги України"

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Колишній заступник КМДА Густєлєв став т.в.о. голови правління "ДАК "Автомобільні дороги України"
Фото: https://t.me/JSC_Roads_of_Ukraine/

Посаду тимчасового виконувача обов'язків голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" очолив Олександр Густєлєв, замість Олексія Дорошенка, який перебував на відповідній посаді з липня 2025 року.

"Заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Роман Комендант представив колективу компанії – Олександра Густєлєва – тепер він займе посаду т.в.о. голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі.

Зазначається, що Густєлєв має досвід роботи у дорожній галузі. Зокрема, у 2015-2020 роках обійняв посаду генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор". Згодом у 2020-2022 роках перебував на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі на сайті "ДАК "Автомобільні дороги України" також уточнюється, що серед заступників голови правління компанії є Ігор Гарбарук, який у 2026 році став членом правління, заступником голови правління компанії.

Автори

Кореспондент · Транспорт/Телеком
Редактор · економіка
#кадри #автодороги
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