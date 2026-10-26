Колишній заступник КМДА Густєлєв став т.в.о. голови правління "ДАК "Автомобільні дороги України"

Посаду тимчасового виконувача обов'язків голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України" очолив Олександр Густєлєв, замість Олексія Дорошенка, який перебував на відповідній посаді з липня 2025 року.

"Заступник Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Роман Комендант представив колективу компанії – Олександра Густєлєва – тепер він займе посаду т.в.о. голови правління АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", – йдеться у повідомленні компанії у телеграм-каналі.

Зазначається, що Густєлєв має досвід роботи у дорожній галузі. Зокрема, у 2015-2020 роках обійняв посаду генерального директора комунальної корпорації "Київавтодор". Згодом у 2020-2022 роках перебував на посаді заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Наразі на сайті "ДАК "Автомобільні дороги України" також уточнюється, що серед заступників голови правління компанії є Ігор Гарбарук, який у 2026 році став членом правління, заступником голови правління компанії.