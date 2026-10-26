ВС призначив розгляд касації ПГЗК Ferrexpo про його банкрутство на 4 листопада, Госпсуд у цій справі зробив перерву до 10 грудня

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду відкрив провадження за касаційною скаргою ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" (ПГЗК) на ухвалу Господарського суду Полтавської області та постанову Східного апеляційного Госпсуду про відкриття провадження у справі про банкрутство підприємства та призначив розгляд на 4 листопада поточного року.

Згідно із матеріалами справи, які є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", ВС у складі колегії суддів Касаційного госпсуду 1 жовтня поточного року розглянув матеріали касаційної скарги ПГЗК на ухвалу Господарського суду Полтавської області від 24 лютого 2026 року та постанову Східного апеляційного господарського суду від 18 серпня 2026 року у справі №917/932/25 за заявою ТОВ "Максі Капітал Груп" до ПГЗК про відкриття провадження у справі про банкрутство.

ВС своєю ухвалою відкрив касаційне провадження за касаційною скаргою ПГЗК та призначив до розгляду її на 4 листопада 2026 року о 12:00 у відкритому судовому засіданні у приміщенні Касаційного господарського суду, зазначивши, що учасники справи мають право подати відзиви на касаційну скаргу до 28 жовтня.

При цьому ВС у задоволенні клопотання ПГЗК про зупинення дії відповідної ухвали Госпсуду Полтавської області та постанови Східного апеляційного госпсуду до закінчення їх перегляду в касаційному порядку відмовив. Крім того, ВС витребував з Госпсуду Полтавської області "та/або" Східного апеляційного госпсуду матеріали справи №917/932/25 з оригіналами оскаржуваних судових рішень.

У свою чергу суддя Госпсуду Полтавської області у рамках цієї справи 8 жовтня поточного року ухвалила (забезпечено надання загального доступу до ухвали 19 жовтня 2026 року) оголосити перерву в судовому засіданні до 10 грудня 2026 року. Водночас вона задовольнила клопотання Сумського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України про залучення до участі у справі.

"Залучити Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (…) учасником у справі про банкрутство ПрАТ "ПГЗК"", – йдеться в ухвалі.

Крім того, суд задовольнив клопотання розпорядника майна ПГЗК – арбітражного керуючого Д. Кучерявого – та продовжив строк проведення процедури розпорядження майном боржника – ПГЗК.

Як повідомлялось у піврічному звіті Ferrexpo, до поточних судових спорів, що потенційно можуть суттєво вплинути на її здатність продовжувати безперервну діяльність, відноситься справа щодо банкрутства ПГЗК, а також два позови до нього: на суму 4,7 млрд грн ($105,4 млн на середину цього року) за договором поруки та цивільний позов про солідарну відповідальність компанії та її гендиректора за відшкодування 157 млрд грн збитків (приблизно $3,5 млрд) на користь держави у зв'язку з імовірним незаконним видобутком і продажем надр.

При цьому 18 серпня 2026 року апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції про відкриття провадження у справі про банкрутство, 21 серпня ПГЗК подала касаційну скаргу до Верховного суду.

У звіті також згадувались ризики, на які наражається група в Україні через те, що Костянтин Жеваго, який опосередковано контролює 45,3% акцій (за станом на вересень 2026 року), з лютого 2025 року знаходиться під українськими санкціями та кримінальними обвинуваченнями. Унаслідок цього група є стороною в різноманітних судових позовах і провадженнях, ініційованих різними державними органами та установами України.

Серед іншого після запровадження санкцій, дочірні підприємства групи в Україні припинили отримувати відшкодування ПДВ, а Державне бюро розслідувань (ДБР) оприлюднило в ЗМІ інформацію про можливе звернення до Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) із позовом про націоналізацію 49,5% акцій компанії ПГЗК та певних її активів (тоді Жеваго опосередковано контролював 49,5%).

Окрім вищезазначених випадків, 49,5% корпоративних прав у дочірніх підприємствах групи в Україні було передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у межах триваючих проваджень щодо Жеваго.

"Станом на дату затвердження цієї проміжної скороченої консолідованої фінансової звітності як війна, так і судові позови проти групи в Україні тривають і продовжують становити значну загрозу для операцій групи з видобутку, переробки та логістики в Україні. Ці загрози зумовлюють виникнення суттєвих невизначеностей, що перебувають поза межами контролю групи", – говорилось у звіті з посиланням на фінансового директора Ferrexpo plc Миколу Кладієва.

Ferrеxpo належить 100%-ва частка ТОВ "Єристівський ГЗК", 99,9% – ТОВ "Біланівський ГЗК" і 100% акцій ПрАТ "Полтавський ГЗК".

Ferrexpo завершила перше півріччя 2026 року з чистим збитком $14,9 млн, що в 13,2 раза менше за показник першого півріччя 2025 року. Виручка компанії знизилася у 2,3 раза – до $196 млн.

Джерела: https://reyestr.court.gov.ua/Review/140275842

https://reyestr.court.gov.ua/Review/140654634