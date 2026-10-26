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Економіка

Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 4,6%

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Валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 4,6%
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) того тижня зменшив інтервенції на міжбанківському ринку на $56,8 млн – до $1 млрд 193,1 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо операцій юридичних осіб із купівлі та продажу валюти незначно збільшилося до $175,8 млн із $173,2 млн за аналогічний період позаминулого тижня, а загалом становило $703,1 млн.

При цьому на ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо зменшилося до $40,6 млн проти $44,3 млн за аналогічний період попереднього тижня, купівля безготівкової валюти населенням всі дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара послабився з 44,8625 грн/$1 на початку тижня до 45,0510 грн/$1 наприкінці.

На готівковому ринку курс купівлі долара послабився майже на 11 коп. – до майже 44,87 грн/$1, а курс продажу на 7 коп. – до 45,29 грн/$1.

Автори

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#інтервенції #нбу #валюта
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