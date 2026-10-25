Чорне море стало найнебезпечнішим морським маршрутом у світі, випередивши Перську затоку: атаковано понад 570 суден – ЗМІ

Чорне море у 2026 році стало найсмертоноснішим маршрутом для світового торговельного судноплавства, випередивши за кількістю нападів і жертв Перську затоку та Ормузьку протоку, повідомляє Financial Times із посиланням на дані компанії морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації (IMO).

За даними аналітиків, від початку 2026 року в акваторії Чорного моря під атаками опинилися понад 570 суден, унаслідок чого загинули щонайменше 40 моряків. Для порівняння, у районі Перської затоки та Ормузької протоки за аналогічний період зафіксовано загибель 24 членів екіпажів, а загальна інтенсивність ударів у Чорному морі у понад шість разів перевищила показники близькосхідного регіону.

Найбільше загострення ситуації відбулося влітку та на початку осені: у період із липня до вересня зафіксовано ураження 387 суден, що більш ніж уп'ятеро перевищує показники попереднього кварталу. За оцінками компанії Ambrey, близько 90% усіх нападів на комерційні судна за останні 45 днів здійснили військові сили РФ.

Зокрема, серед останніх інцидентів – удар російського безпілотника біля узбережжя Румунії 23 жовтня по вантажному судну "Хорив" (Khoryv), унаслідок якого судно загорілося й затонуло, один моряк загинув, а троє зникли безвісти. Раніше, 6 жовтня, російські дрони атакували два цивільні борти у виключній економічній зоні Болгарії.

Ескалація суттєво вдарила по логістиці українського морського коридору: якщо в липні через порти Великої Одеси проходило близько 400 суден, то минулого місяця через безпекові ризики їхня кількість скоротилася до менш ніж десяти. Загальний обсяг морських відвантажень у серпні впав до 1,4 млн тонн (майже на 75% нижче довоєнного рівня).

Через загрози страхові премії за воєнні ризики в чорноморському басейні злетіли до 15% від вартості судна. Це змушує частину судновласників повністю відмовлятися від рейсів, або ж залучати значно старіші судна (деяким із них до 50 років), які дешевше застрахувати.

У відповідь на загрозу судноплавству НАТО оголосило про посилення присутності в регіоні за рахунок розгортання додаткових патрульних літаків, радарних систем і безпілотників.