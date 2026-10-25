У Києві планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації – Калашник

У столиці планують ввести понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, зокрема за рахунок будівництва резервних котелень, завершення робіт на яких за поточними оцінками потребуватиме близько двох місяців, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"За поточною оцінкою, завершення робіт потребуватиме орієнтовно двох місяців, на окремих об'єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня. Тож ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону", – написав він у Телеграм-каналі в неділю.

За словами міністра, він разом із представниками міської влади, замовника та підрядниками оглянув будівництво захисту об'єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві, а також перевірив фактичний стан робіт.

Калашник зазначив, що для прискорення будівництва резервних котелень опрацьовують можливість альтернативного підключення до газових мереж, одночасного виконання будівельних і газових робіт, збільшення кількості бригад та роботи у кілька змін. За його словами, замовниками робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та Київська міська державна адміністрація, а питання підключення до мереж, погодження проєктних рішень і забезпечення обладнанням вирішують спільно з міською владою та газорозподільною організацією.

Калашник також повідомив про постійну координацію між Міністерством, замовником, міською владою та підрядниками для вирішення питань підключення до мереж, погодження проєктних рішень і забезпечення обладнанням. Паралельно напрацьовуються зміни до нормативно-правової бази для прискорення реалізації подібних проєктів по всій країні.

"Також оглянули об'єкт, переданий із державної в комунальну власність. Найближчим часом він має стати додатковим джерелом живлення для частини міста. Захист інфраструктури та створення резервних потужностей – складові плану стійкості Києва. Попереду складна зима, і ці рішення потрібні столиці вже зараз", – наголосив міністр.