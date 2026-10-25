Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 пошкоджених війною багатоквартирних будинків – Корецький

1 хв читати
Додати як джерело
Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 пошкоджених війною багатоквартирних будинків – Корецький
Фото: https://t.me/Koretskyi_official

Кабінет міністрів України спрямував 187,6 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 33 багатоквартирних будинків у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях, що дасть змогу понад 4 тис. мешканців якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у дописі в соціальній мережі Facebook у неділю, кошти надійдуть до місцевих бюджетів.

Зокрема, фінансування передбачене на відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 – у Сумах та 10 – у Київській області.

"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – зазначив Корецький.

Автор

Редактор · Політичні новини
#фінансування #житло #відновлення
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ уже ввів в роботу 85 МВт генерації на виконання концепції підготовки до зими "темно, але тепло" – директор ЦДЕ

Київ уже ввів в роботу 85 МВт генерації на виконання концепції підготовки до зими "темно, але тепло" – директор ЦДЕ

Київ уже ввів в експлуатацію приблизно 85 МВт генеруючої потужності, що допоможе йому в проходженні ОЗП 2026/2027, а концепція підготовки столиці до …

Читати