Уряд спрямував 187,6 млн грн на відновлення 33 пошкоджених війною багатоквартирних будинків – Корецький

Кабінет міністрів України спрямував 187,6 млн грн із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на відновлення 33 багатоквартирних будинків у Дніпропетровській, Сумській та Київській областях, що дасть змогу понад 4 тис. мешканців якнайшвидше повернутися до своїх домівок.

Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у дописі в соціальній мережі Facebook у неділю, кошти надійдуть до місцевих бюджетів.

Зокрема, фінансування передбачене на відновлення трьох будинків у Кривому Розі, 20 – у Сумах та 10 – у Київській області.

"В умовах обмежених бюджетних ресурсів продовжуємо знаходити можливість для реалізації проєктів з відновлення, щоб допомагати людям, чиє житло пошкоджене від російських атак", – зазначив Корецький.