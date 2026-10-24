"Українська біржа" зареєструвала оновлені правила в НКЦПФР та планує до грудня відновити зупинені у 2024р торги

АТ "Українська біржа" (УБ, Київ), яка 1 липня цього року виграла у апеляційному суді дворічну справу про позбавлення її ліцензії, зареєструвала в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновлені до нових норм законодавства правила функціонування регульованого фондового ринку та багатостороннього торговельного майданчика та планує відновити роботу.

"Суди скінчилися. Ліцензію повернули. Плануємо до кінця листопада відновити торги!" – повідомив голова правління УБ Артемій Єршов агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу.

НКЦПФР, згідно з інформацією на її сайті, прийняла рішення про реєстрацію правил 23 жовтня.

Єршов додав, що Національний банк України вже зареєстрував специфікацію валютного свопу, й відповідні документи біржа подала до НКЦПФР.

Як повідомлялося, наприкінці березня 2024 року НКЦПФР попередила учасників ринку про наявність ризику втрати двома з трьох українських фондових бірж – ПФТС і УБ – ліцензій через порушення ліцензійних умов і запропонувала розглянути можливі варіанти вирішення питання, зокрема, створення нової біржі, а також добровільної здачі біржових ліцензій.

ПФТС змогла виконати пруденційні нормативи та зберегла ліцензію. Що стосується УБ, то НКЦПФР анулювала її ліцензію 8 липня 2024 року через санкції до міноритарного власника, і хоча апеляційний суд 24 вересня того ж року призупинив це рішення регулятора, зупинені біржою 8 липня торги так і не було відновлено.

Колегія суддів апеляційного суду у своїй постанові зазначила, що врахувала вжиття біржою всіх можливих заходів з метою унеможливлення впливу Freedom Holding Corp., кінцевим бенефіціаром якого є підсанкційна особа Тимур Турлов, на діяльність УБ із виключенням можливості контролю через акції.

Згідно з інформацією в системі розкриття НКЦПФР, найбільшим акціонером УБ станом на серпень цього року залишалася Freedom Holding із часткою 24,265088%. Крім цього, Єршову належало 6,9032%, ексдиректору біржі з розвитку бізнесу Олексію Сухорукову – 5,919289%, ексміністру фінансів Юрію Колобову – 8,99892%.

Президент Казахстанської шахової федерації, засновник та гендиректор Freedom Holding Corp. з капіталізацією $11 млрд Турлов, проти якого Україна з жовтня 2022 року застосувала персональні санкції, в кінці вересня цього року був обраний президентом Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). За пропозицією Турлова віцепрезидентом ФІДЕ став радник Офісу президента України Михайло Подоляк.

На ринку, крім ПФТС, ліцензію фондової біржі має також ПрАТ "Фондова біржа "Перспектива" (Дніпро).