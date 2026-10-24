Fitch Ratings підвищило рейтинг "Укренерго" до "CCC" після реструктуризації євробондів на $825 млн

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" до "CCC" з "RD" (обмежений дефолт) після реструктуризації його гарантованих державою "зелених" облігацій на $825 млн зі ставкою 6,875% річних, на які ще були нараховані відсотки $261 млн.

"Підвищення рейтингу відображає думку Fitch про те, що "Укренерго" більше не стикається з неминучим ризиком дефолту після завершення реструктуризації в жовтні 2026 року, яка зменшила його борг і подовжила терміни погашення боргу", – зазначило агентство у релізі на своєму сайті.

Воно додало, що рейтинг також відображає тісні зв'язки з Україною, яка має рейтинг "CCC", бо держава є гарантом близько 80% боргу "Укренерго".

Fitch зазначило, що окремий кредитний профіль (SCP) "Укренерго" залишається обмеженим через обмежений доступ до фінансування, слабке операційне середовище в Україні, збої, пов'язані з війною, високу волатильність попиту та постачання енергії після обстрілів та необхідність підтримки роботи мережі, що негативно впливає на ліквідність та фінансові результати компанії. В той же час SCP відображає монопольну роль "Укренерго" в передачі електроенергії та тарифну систему "витрати плюс", що підтримує її результати.

Агентство нагадало, що на реструктуризацію погодилося 97,5% власників облігацій. Частина їх облігацій була викуплена по ціні 67,4% від номіналу, а замість решти вони отримали нові негарантовані облігації на $395 млн з дохідністю 8,5% та терміном погашення у 2031 році.

"Укренерго" профінансувало грошову складову, залучивши $494,8 млн через випуск забезпечених 8,6% реконструкційних облігацій зі строком погашення у 2041 році спеціальною цільовою компанією (SPV) Mavka Finance DAC. Ці облігації мають страхування від політичних ризиків від Міжнародної корпорації фінансування розвитку США (DFC). У свою чергу Mavka Finance DAC отримала від "Укренерго" змінені облігації на $494,8 млн з терміном погашення до 2041 року та збереженою державною гарантією. "Укренерго" сплачує SPV за зміненими облігаціями, тоді як SPV використовує отримані від "Укренерго" гроші для оплати облігацій, застрахованих DFC.

Fitch прогнозує, що прибуток EBITDA "Укренерго" впаде до 4 млрд грн у 2026 році з 8,4 млрд грн у 2025 році, головним чином через збитки від балансуючої діяльності. Втім, за оцінками агентства, він має відновитися майже до 10 млрд грн у 2027 році, чому сприятимуть кращі результати балансуючої діяльності після майбутніх сприятливих регуляторних змін та вищих тарифів на передачу електроенергії за рахунок співвідношення витрат та витрат. Збільшення тарифів, останнє з яких на 25% відбулося у серпні 2026 року, відображає зниження обсягів передачі у 2026 році та вищі витрати, включаючи технічні втрати та зростання виплат за боргами, йдеться у релізі. Обсяги передачі, ймовірно, впадуть приблизно на 6% у 2026 році та залишаться низькими у 2027 році, вважає Fitch.

"Ми припускаємо, що середній тариф на передачу зросте приблизно на 17% у 2027 році та на 8% у 2028 році, що відображає зростання витрат та зменшення обсягів", – йдеться у повдіомленні.

Агентство наголосило, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються основним ризиком для "Укренерго", а головним пріоритетом компанії є ремонт та підтримка працездатності своєї електромережі, що поглинає ресурси та виснажує ліквідність. Компанія активно шукає гранти та боргове фінансування від міжнародних фінансових установ (МФУ). Fitch очікує, що капітальні витрати в середньому перевищуватимуть 8 млрд грн на рік у 2026-2028 роках, на додаток до капітальних витрат, що безпосередньо фінансуються МФУ та донорами.

Агентство зазначило, що всі українські енергокомпанії, які воно рейтингує, стикаються з обмеженою ліквідністю та високими операційними ризиками. Рейтинг Укренерго "CCC" відображає зниження ризику негайного рефінансування після реструктуризації, на відміну від рейтингу DTEK Energy BV "CCC-" зі строком погашення облігацій у грудні 2027 року та рейтингу DTEK Renewables BV "CC" зі строком погашення облігацій у листопаді 2027 року.

Як повідомлялося, "Укренерго" у 2025 році скоротило чистий збиток у 3,6 рази – до 10,67 млрд грн та збільшило виручку на 6,5% – до 107,74 млрд грн.

"Головний результат – приблизно $135 млн заощаджень, які будуть спрямовані на відновлення пошкоджених російськими атаками електромереж та підвищення стійкості української енергосистеми", – прокоментував реструктуризацію перший віце-прем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль, додавши, що також буде мінімізоване навантаження на тариф "Укренерго" на передачу електроенергії.