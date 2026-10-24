Кабмін доручив переглянути галузеві й регіональні критерії критичності підприємств протягом 10 днів

Кабінет міністрів України, який на засіданні 23 жовтня створив Координаційний центр з організації бронювання, ініціював перегляд галузевих і регіональних критеріїв критичності з урахуванням нових вимог протягом 10 діб та оновив граничні обсяги бронювання для окремих категорій підприємств, повідомляється на сайті Міністерства економіки та довкілля України в суботу.

"Рішенням уряду уточнено визначення критичної важливості. У зв'язку з цим центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають переглянути галузеві й регіональні критерії критичності з урахуванням визначення протягом 10 днів з часу набуття змінами чинності. Оновлені критерії погоджуються Координаційним центром", – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

При цьому зазначається, що перегляд критеріїв не тотожний автоматичному перегляду статусів усіх підприємств, і підприємства, раніше визнані критичними за критеріями, які не будуть змінені за результатами перегляду, збережуть статус критично важливих. В повідомленні стверджується, що таких підприємств "переважна більшість".

Також зазначається, що рішення про визначення підприємств критично важливими залишаються у компетенції уповноважених державних органів, а пропозиції Координаційного центру підлягають розгляду центральними органами виконавчої влади та обласних військових адміністрацій.

Повідомляється, що Координаційний центр з організації бронювання – це тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабміну, до роботи якого залучатимуться представники органів влади, відповідальних за економіку, оборону, безпеку, гуманітарну політику та функціонування критичної інфраструктури, а його співголовами будуть заступник міністра економіки та довкілля і заступник міністра оборони. Завданнями центру вказані, зокрема, розгляд звернень державних органів щодо визначення підприємств критично важливими, надання рекомендацій щодо скасування такого статусу за наявності наданих правоохоронними органами підстав, а також погодження збільшення обсягів бронювання понад 50%. Терміни розгляду звернень органів влади обмежені місячним терміном.

В Мінекономіки підтвердили, що уряд знизив граничні обсяги бронювання для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів до 95% військовозобов'язаних працівників, причому громадяни, які мають відстрочку з інших підстав, зокрема багатодітні батьки, опікуни тощо, включатимуться в квоту під час розрахунку граничного відсотку заброньованих. Також заявлено, що зменшення граничних обсягів не повинно стосуватися критично важливого персоналу, який має бути заброньований у повному обсязі, але керівник підприємства самостійно визначатиме, кого бронювати в межах ліміту.

Як повідомлялося, у п'ятницю прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Кабінет міністрів України фіналізував зміни в системі бронювання – критичність підприємства відокремлюється від його економічних показників, галузеві та регіональні критерії критичності буде оновлено і підприємства перевірятимуть на зловживання.

Друга зміна – максимальний рівень бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, більше не становитиме 100%. "Безумовне повне бронювання нечесне щодо тих, хто служить, і відкриває простір для зловживань. Були компанії, створені спеціально під бронювання, і це стало бізнесом", – зазначив прем'єр, додавши, що роботу тих, хто виробляє озброєння чи тримає критичну інфраструктуру, уряд не послабить і якщо для безперебійної роботи потрібно забронювати більше, підприємство зможе подати обґрунтоване звернення до Координаційного центру.

Третя зміна – Міністерство оборони посилює відповідальність за ухилення від служби, четверта – готується механізм 100% бронювання за умови виконання мобілізаційного зобов'язання: підприємство зможе повністю бронювати працівників, якщо регулярно добровільно залучатиме частину з них до військової служби.