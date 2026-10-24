Кабмін делегував Свириденко до Американсько-українського інвестфонду відбудови

Кабінет міністрів України делегував як уповноважену особу до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF) колишню прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Згідно з розпорядженням №1116 від 23 жовтня, Кабмін відкликав колишнього заступника міністра економіки та довкілля України Єгора Перелигіна як уповноважену особу, делеговану урядом України до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови у формі обмеженого партнерства, та делегував до зазначеного Фонду колишню прем'єрку, проректора з розвитку бізнес-освіти приватної установи "Університет "Київська школа економіки" Юлію Свириденко як уповноважену особу (за згодою).

U.S.-Ukraine Reconstruction Investment Fund (URIF) – спільний інвестиційний фонд США та України, створений міжурядовою угодою у травні 2025 року для мобілізації капіталу та залучення інвестицій у відновлення, економічний розвиток і стратегічні сектори України. Фонд зосереджується, зокрема, на проєктах, які сприяють відновленню України, зміцненню ланцюгів постачання та спільній економічній безпеці й добробуту України та США.

Як повідомлялося, Кабмін 13 жовтня 2026 року звільнив Єгора Перелигіна з посади заступника міністра економіки та довкілля за власним бажанням.

Юлія Свириденко обіймала посаду прем'єрки рівно один рік, з липня 2025 року по липень 2026 року. У вересні вона була призначена президенткою KSE Business School.