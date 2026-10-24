Врожайність пшениці у "Кернел" зросла на 9%, соняшнику – на 18%, ріпаку – на 48%, кукурудзи знизилася на 13%

Чиста врожайність пшениці та соняшнику в агрогосподарствах "Кернел" зросла на 9% і 18% відповідно порівняно з попереднім роком, досягнувши показників 6,4 тонн/га та 3,1 тонн/га, йдеться у біржовому повідомленні компанії у п'ятницю.

"Загальна площа земель, що перебувають в управлінні Групи, зросла на 48% порівняно з попереднім роком і сягнула 530 тис. гектарів, що стало наслідком розширення та оптимізації земельного банку протягом 2026 фінансового року", – зазначив "Кернел".

Він уточнив, що площі під пшеницею зросли на 13% – до 106 тис. га, соняшнику – на 90%, до 88 тис. га, що дозволяє оцінити збільшення їх врожаю відповідно на 22,3% – до 678,4 тис. тонн та в 2,2 рази – до 272,8 тис. тонн.

В той же час компанія уточнила, що ще залишилося зібрати соняшник з 4% площ, які були під нього відведені.

Щодо кукурудзи, то наразі вона зібрана з 28% площ, й з урахуванням цього її чиста врожайність очікується на рівні 8,1 тонн/га, що на 13% менше порівняно із минулим роком.

"Таке зниження зумовлене насамперед літніми періодами аномальної спеки та недостатньою кількістю опадів на ключових етапах розвитку рослин, що суттєво вплинуло на врожайність кукурудзи в одному з виробничих кластерів Групи", – пояснив "Кернел".

Але із урахуванням збільшення площ під кукурудзою цього року на 48% – до 254 тис. га, її врожай очікується на 28,6% більшим – 2 млн 57,4 тис. тонн.

Окрім цього "Кернел" збільшив площі під ріпаком з 3 тис. га до 43 тис. га, а із урахуванням зростання врожайності з 2,4 тонн/га до 3,5 тонн/га, його врожай підскочив в 20,9 рази – до 150,5 тис. тонн.

Окрім того під інші культури було відведено 39 тис. га порівняно із 43 тис. га минулого року.

Агрохолдинг "Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, займається вирощуванням агропродукції та її реалізацією.

"Кернел" за результатами 2026 ФР (липень 2025 року – червень 2026 року) збільшив прибуток EBITDA на 20% – до $558 млн та чистий прибуток – на 35%, до $322 млн за зростання виручки на 7% – до $4,404 млрд.