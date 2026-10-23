Україна у вересні знизила виплавку сталі у 4,7 раза до вересня-2025, опустилася на 41-ше місце у рейтингу Worldsteel

Металургійні підприємства України у вересні 2026 року знизили виробництво сталі у 4,66 раза порівняно з вереснем 2025 року – з 611 тис. тонн до 131 тис. тонн, що на 52,7% менше показника за серпень цього року, коли було вироблено 277 тис. тонн.

У рейтингу світових виробників цієї продукції, складеному Всесвітньою асоціацією виробників сталі (Worldsteel), Україна у серпні опустилась на 41-є місце серед 70 країн, тоді як у серпні поточного року була на 33-му місці, у липні займала 26-ту позицію, а рік тому – 21-у.

За даними Worldsteel, у вересні-2026 зафіксовано збільшення виплавки сталі до вересня-2025 у більшості країн першої десятки, окрім Японії, Німеччини та Бразилії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками вересня є такою: Китай – 73,590 млн тонн (+0,1% до вересня-2025), Індія – 13,909 млн тонн (+1,9%), США – 7,2 млн тонн (+4,3%), Японія – 6,341 млн тонн (-0,6%), РФ – 5,5 млн тонн (+6,2%), Південна Корея – 5,230 млн тонн (+3,6%), Туреччина – 3,216 млн тонн (+0,8%), Бразилія – 2,791 млн тонн (-0,8%), Німеччина – 2,627 млн тонн (-13%) та В'єтнам – 2,585 млн тонн (+29,1%).

Загалом у вересні 2026 року виплавка сталі знизилась на 0,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 142,4 млн тонн.

За підсумками дев'яти місяців цього року перша десятка країн-виробників сталі є такою: Китай – 724,770 млн тонн (-2,9% до січня-вересня-2025), Індія – 129,957 млн тонн (+5,6%), США – 64,945 млн тонн (+5,8%), Японія – 60,320 млн тонн (-0,3%), РФ – 49,421 млн тонн (-3,6%), Південна Корея – 48,040 млн тонн (+2,9%), Туреччина – 29,777 млн тонн (+6,1%), Німеччина – 26,529 млн тонн (+4%), Бразилія – 24,566 млн тонн (-1,7%) та В'єтнам – 23,211 млн тонн (+29,1%).

Метпідприємства України за дев'ять місяців 2026 року зменшили виробництво сталі на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 4,431 млн тонн з 5,523 млн тонн. Країна посіла 25-е місце.

Загалом у світі у січні-вересні-2026 виплавка сталі зменшилася на 0,7% порівняно з аналогічним періодом 2025 року – до 1 млрд 367,493 млн тонн.

Агентство "Інтерфакс-Україна" підраховує місце України в рейтингу виробників сталі на основі даних Worldsteel серед країн світу, не враховуючи макрорегіони.

Як повідомлялося, у 2025 році перша десятка країн-виробників сталі була такою: Китай (960,81 млн тонн, -4,4%), Індія (164,89 млн тонн, +10,4%), США (81,95 млн тонн, +3,1%),Японія (80,68 млн тонн, -4%), РФ (67,82 млн тонн, -4,5%), Південна Корея (61,88 млн тонн, -2,8%), Туреччина (38,12 млн тонн, +3,3%), Німеччина (34,09 млн тонн, -8,6%), Бразилія (33,35 млн тонн, -1,6%) та Іран (31,80 млн тонн, +1,4%).

Загалом 2025 року 70 країн виробили 1 млрд 803,77 млн тонн сталі, що на 2% менше, ніж за 2024 рік.

Україна за весь 2025 рік виробила 7,41 млн тонн сталі, що на 2,2% менше обсягів 2024 року (7,58 млн тонн), і посіла 21-е місце у світовому рейтингу.