Середній обіг вантажного вагона за 8 міс.-2026р зріс на 32,8%, у вересні – на 42,9% – "Укрзалізниця"

Повітряні тривоги, обстріли та енергетичні ліміти призвели до погіршення експлуатаційних показників по мережі "Укрзалізниці", так середній обіг вантажного вагона у період з січня по серпень цього року зріс порівняно з аналогічним періодом 2025 року на 32,8% – до 8,4 доби, а у вересні – на 42,9%, до 12,3 доби, повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"Ці показники пов'язані з повітряними тривоги, обмеженням руху по деяким ділянкам та безпековими чинниками", – наголосив він на VIII Міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" в Києві, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на зараз обіг піввагона становить 14,2 доби, тоді як у травні-червні вдалося покращити цей показник до 8,8 доби з 10,6 доби у січні.

Що стосується обігу цистерн, це показник становить 19,5 діб, цементовоза – 15,1 доби, а зерновоза – 22,8 доби.

Середня технічна швидкість руху вагонів мережею склала за вісім місяців цього року 44 км/год, що на 4,3% менше, аніж за 8 місяців минулого року, а у вересні знизилася до 41,8 км/год.

Дільнична швидкість січень-серпень цього року на 10,9% менше цього показника за січень-серпень минулого року – 38,4 км/год, а у вересні вона опустилася до 33,6 км/год.

Середня вага поїзда за січень-серпень 2026 року скоротилася на 3,3% – до 2 941 тонни, а у вересні – до 2 852 тонни порівняно з вереснем 2025 року.

Ткачов зазначив, що кількість тривог зросла на 92,5% – до 2688.

"В "Укрзалізниці" є чіткий план заходів, як виживати, враховуючи, що у нас суттєво впали доходи, а витрати, на жаль, залишаються приблизно тими самими", – додав заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця".

Він також повідомив, що відправники вантажів мають подати до 23 жовтня плани перевезень на листопад. Із наступного місяця "Укрзалізниця" повертається до алгоритму узгодження планів, який застосовувався у 2022-2023 роках, у зв'язку з тим, що кількість завантажених вагонів на мережі в напрямку західних прикордонних переходів становить майже 20 тис. одиниць.

Як повідомлялось, обсяги перевезення вантажів АТ "Укрзалізницею" за січень-вересень 2026 року склали 106,39 млн тонн, що на 11,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, у вересні падіння досягло 38%.