Мінфін обрав Rothschild радником з приватизації Укргазбанку та Сенс Банку

Міністерство фінансів України, державні Укргазбанк та Сенс Банк та N.M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild&Co, підписали тристоронні договори про надання послуг фінансового радника з підготовки до продажу державного пакета акцій двох банків.

"Rothschild&Co обрано за результатами конкурсного відбору. Rothschild&Co надаватиме послуги у консорціумі з FinPoint, українською інвестиційно-банківською компанією", – йдеться у пресрелізі Мінфіну на його сайті у п'ятницю.

Згідно з ним, радник надаватиме комплексні фінансові консультації, зокрема: скоординує аналіз діяльності банків (due diligence), у тому числі для визначення стартової ціни продажу, підготує інформацію про них для потенційних інвесторів та залучатиме інвесторів, а також сприятиме організації конкурсу з продажу пакетів їх акцій.

"Залучення міжнародного фінансового радника – важливий крок у реалізації стратегії скорочення державної частки в банківському секторі. Наше завдання – забезпечити прозорий, конкурентний процес продажу державних пакетів акцій Укргазбанк та Сенс Банк, залучити стратегічних інвесторів і створити умови для подальшого розвитку цих установ", – наводяться у релізі слова міністра фінансів Сергія Марченко.

Про наступні кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах, сказано також у релізі.

Як повідомлялося, уряд 1 жовтня 2025 року прийняв розпорядження про підготовку до продажу державних пакетів акцій Сенс Банку та Укргазбанку, 29 жовтня було затверджено порядок залучення радника, а 31 березня 2026 року оголошено конкурс з його відбору Винагорода радника складатиметься з фіксованої частини та винагороди за успіх у розмірі до 3% фактичних надходжень до держбюджету від продажу пакетів акцій. Також уряд утворив комісію з продажу державних пакетів акцій у банках.

N.M. Rothschild&Sons Limited – компанія групи Rothschild&Co, зареєстрована в Англії та Уельсі, з головним офісом у Лондоні. Спеціалізується на фінансовому консультуванні, корпоративних фінансах і супроводі угод зі злиття та поглинання (M&A).

Раніше група Rothschild&Co надалава консультації Україні щодо реструктуризації держборгу, її також найняла "Укрзалізниця" цього року для реструктуризації єврооблігацій.

Україна неодноразово в рамках програм із Міжнародним валютним фондом брала зобов'язання щодо залучення радника для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку, в перший раз це планувалося зробити до кінця вересня 2024 року, останній раз вже у новій програмі – до кінця липня цього року.

Згідно даних Нацбанку, на 1 липня 2026 року Укргазбанк із загальними активами 228,74 млрд грн посідав сьоме місце, а Сенс Банк із 157,73 млрд грн – дев'яте серед 59 банків України.