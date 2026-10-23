ДПС попередила про можливі обмеження в роботі е-сервісів із 24 по 26 жовтня через техроботи

Державна податкова служба України (ДПС) проводитиме регламентні та технічні роботи з обслуговування інформаційно-комунікаційних систем із 00:00 24 жовтня до ранку 26 жовтня 2026 року, повідомило відомство у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, у цей період можливі тимчасові обмеження в роботі деяких електронних сервісів ДПС.

У зв'язку з цим ДПС закликала платників податків заздалегідь подбати про перерозподіл ресурсу та часу для забезпечення виконання податкових обов'язків, а також звернула увагу на норми Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету.