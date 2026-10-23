ЄБРР надає EUR10 млн кредиту Intersport Polska із забезпеченням у вигляді іпотеки на нерухомість "Епіцентр К"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Intersport Polska S.A. кредит на фінансування діяльності у розмірі EUR10 млн із забезпеченням у вигляді іпотеки на нерухомість ТОВ "Епіцентр К".

Як повідомив Intersport Polska S.A., кредитні кошти будуть спрямовані на фінансування поточної операційної діяльності.

Зазначається, що кредитний договір укладений строком на 5 років. В якості забезпечення за кредитом ТОВ "Епіцентр К", який має 9,28% голосів у Intersport Polska S.A., надасть іпотеку на власні об'єкти нерухомості. "Епіцентр К" також надає гарантію по кредиту на суму до EUR10 млн.

Згідно з даними Intersport Polska S.A., у другому кварталі 2026/2027 фінансового року компанія отримала PLN45,3 млн виручки, що на 7,7% більше показника за аналогічний період минулого року. Сумарна виручка за півроку становила PLN97 млн, що на 17,9% вище показника за аналогічний період минулого року.

Як повідомлялося, Intersport Polska 19 квітня 2023 року уклав інвестиційну угоду з "Епіцентр К" і Paravita Holding, який в Україні також оперує магазинами під торговою маркою Intersport. За даними на сайті Intersport Polska, на сьогодні "Епіцентр К" має 9,28% голосів в компанії, Paravita – 20,29%.

Мережа Intersport Polska налічує 20 магазинів і мережу доставки з персоналом близько 350 осіб, тоді як загалом у світі в мережі Intersport близько 5,3 тис. магазинів.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об'єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об'єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).