KSE погіршив прогноз ВВП України на 2026р. із зростання на 1,9% до падіння на 0,3%

Аналітичний центр Київської школи економіки (KSE Institute) у макроекономічному огляді за четвертий квартал 2026 року погіршив порівняно з липневим прогнозом оцінку реального ВВП України на 2026 рік зі зростання на 1,9% до падіння на 0,3%, а на 2027 рік – зі зростання на 2,1% до скорочення на 0,6% через посилення російських атак на критичну інфраструктуру та виробничі потужності.

У 2028 році KSE очікує зростання економіки на 4,4% проти 4,5% у попередньому прогнозі, у 2029 році – на 5% проти 5,6%. Базове припущення щодо завершення повномасштабної війни залишено незмінним – у другій половині 2027 року.

Розрив у фінансуванні держбюджету у 2026-2029 роках KSE збільшив до $99,5 млрд із $67,4 млрд у минулому прогнозі.

Базовий сценарій передбачає покриття цього розриву додатковими зовнішніми позиками, залучення яких наразі не погоджене. За оцінкою KSE, руйнування виробничих потужностей та експортної інфраструктури зменшить податкові надходження у 2026-2029 роках на $18,4 млрд порівняно з попереднім прогнозом.

Через блокування портів "Великої Одеси" та зупинку виробництва сталі KSE очікує скорочення реального експорту України у 2026 році на 7,4% проти 0,8% у липневому прогнозі.

Середньорічну інфляцію у 2026 році KSE прогнозує на рівні 9,1% проти 8,9% раніше, у 2027 році – 13% проти 10,5%. Водночас прогноз на 2028 рік поліпшено до 8,9% із 9,7%, на 2029 рік – до 7,4% із 8,8%.

Рівень безробіття у 2026 році KSE прогнозує на рівні 10,0%, без змін порівняно з попереднім прогнозом, у 2027 році – 10,3% проти 9,5%, у 2028 році – 11,5% проти 11,1%, а у 2029 році – 8,9% проти 8,7%.

Середньорічний курс гривні до долара у 2026 році прогнозується на рівні 44,5 грн/$1 проти 44,8 грн/$1 у попередньому прогнозі, у 2027 році – 47,8 грн/$1 проти 47,2 грн/$1. На 2028 рік прогноз погіршено до 50,6 грн/$1 із 49,1 грн/$1, на 2029 рік – до 51 грн/$1 із 49 грн/$1.

Середню облікову ставку Нацбанку KSE очікує на рівні 15,5% у 2026 році проти 15,1% раніше та 16,8% у 2027 році проти 14,4%. Аналітики прогнозують її підвищення до 17% до кінця 2026 року та початок зниження наприкінці 2027 року.

Як повідомлялося, Світовий банк на початку жовтня погіршив прогноз зростання економіки України у 2027 році з 4% до 1,5%, але зберіг оцінку зростання цього року 1,2%.

МВФ у жовтневому World Economic Outlook прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на 1% проти 1-1,6% у червневому прогнозі та зберіг прогноз на 2027 рік на рівні 3,5%.

ЄБРР через удари Росії по портах і суднах у Чорному морі погіршив прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 1,5% із 2,2%, а у 2027 році – до 2,5% із 4%.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко наприкінці вересня повідомив, що допускає перегляд прогнозу зростання ВВП на 2027 рік у бік скорочення на 0,3-0,5 в.п. відносно вже закладеного песимістичного плану – з 1,3% до 0,8-1%, а на 2026 рік – до 0,5% порівняно з поточним прогнозом у 1,6%.

Провідна українська інвестиційна компанія Dragon Capital також суттєво погіршила свій макропрогноз: тепер вона очікує зниження ВВП на 0,5% цього року та на 1,0% наступного, тоді як до ескалації війни у липні цього року оцінювала можливе зростання цього року в 1,5%, наступного – у 0,5%.

Інвестгрупа ICU, яка у червні погіршила прогноз зростання реального ВВП України у 2026 році до 0,8% з 1,2%, тепер очікує його падіння цього року на 0,6%, а наступного – на 1,9%.