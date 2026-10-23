ДМС та ВМО розпочали перевірку митних процедур на Львівщині для усунення корупції

Державна митна служба України (ДМС) спільно з експертами Всесвітньої митної організації (ВМО) розпочала перевірку внутрішніх процедур оформлення товарів та впроваджує європейську практику картування процесів для ліквідації корупційних ризиків.

Згідно з повідомленням у Телеграм-каналі ДМС, метод картування передбачає детальний аналіз кожного етапу робочого процесу – від послідовності дій і ухвалення рішень до розподілу повноважень та відповідальності між учасниками, що дає змогу визначити вразливі етапи та механізми їх мінімізації.

Практичний етап оцінювання ризиків та аналіз реального руху вантажів відбувся безпосередньо на об'єктах Львівської митниці. Під час перевірки експерти ВМО та українські митники оцінили кожен крок оформлення експортно-імпортних операцій, а також застосування сканерів та інших технічних засобів митного контролю для виключення людського фактора.

Крім того, Держмитслужба у співпраці з фахівцями ВМО працює над розробленням Кодексу етики для формування стандартів професійної поведінки й доброчесності митників з урахуванням міжнародних підходів.

Раніше ДМС повідомила про запровадження механізму автоматичного митного оформлення імпортних та експортних міжнародних поштових і експрес-відправлень без їх фізичного пред'явлення митному органу та без участі посадових осіб.