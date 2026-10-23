Блокування роботи виробників нелегального тютюну є першочерговим пріоритетом детінізації – "JTI Україна"

Першочерговим пріоритетом для правоохоронних органів у межах урядових рішень з детінізації має стати припинення діяльності ключових виробників нелегальної тютюнової продукції, повідомив менеджер з регуляторних питань компанії "JTI Україна" Євген Кузьменко агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки.

За його словами, принциповою особливістю українського нелегального ринку тютюну є те, що це повністю внутрішня проблема, оскільки вся нелегальна продукція виготовляється всередині країни.

"Боротьба з кіосками, дрібними продавцями чи бабусями біля метро – це боротьба вже з наслідками. В Україні понад 50 тис. точок роздрібного продажу, у держави просто немає ресурсу фізично контролювати кожну з них. І якщо закрити одну точку, на її місці через тиждень з'явиться інша", – підкреслив Кузьменко.

Представник компанії наголосив, що для ефективної боротьби з нелегальним ринком не потрібно вносити зміни до законодавства, оскільки правоохоронні та контролюючі органи вже мають усі необхідні інструменти. Зокрема, за останні роки було ухвалено закон про систему "еАкциз", встановлено податкові пости, впроваджено цілодобове відеоспостереження на фабриках і складах, введено норми витрат сировини, заборонено виробництво на території України тютюнових виробів для магазинів безмитної торгівлі (Duty Free) та криміналізовано контрабанду підакцизних товарів у великих розмірах.

Кузьменко нагадав, що за наявності політичної волі та фактичного блокування роботи основних нелегальних виробників на кілька місяців рівень нелегального ринку вже демонстрував падіння майже вдвічі – з рекордних 23,5% у жовтні 2023 року до 12,6% у жовтні 2024 року.

"Цей приклад показує просту річ: якщо є політична воля побороти проблему, знаходяться необхідні інструменти та результат можна отримати досить швидко", – зауважив представник "JTI Україна".

Він додав, що через нелегальне виробництво та обіг тютюнових виробів лише у 2026 році, за оцінками "KANTAR Україна", держбюджет недоотримає 36,4 млрд грн податкових надходжень, які можуть бути повернуті до держбюджету у разі дієвої боротьби з тіньовим сектором.

Як повідомлялося, під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулось засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети. Під час засідання наголошувалося на необхідності переходу від точкового реагування до системних рішень і виявлення фіскального ефекту. Зокрема, у сфері протидії нелегальному ринку тютюнових виробів акцент зроблено на систематичній аналітичній роботі та посиленні контрольних заходів щодо незаконного виробництва і переміщення через митний кордон.

Зі свого боку прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків. Також урядовець пообіцяв звернути увагу на махінації в гральному бізнесі, посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначено відповідальних і строки, а звітність щодо прогресу здійснюватиметься щомісячно.