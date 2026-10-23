ЄС забезпечить близько EUR46,7 млрд із EUR70 млрд додаткових потреб України у 2027р, рішення можуть ухвалити у листопаді – Кошта

Європейський Союз розраховує покрити дві третини з EUR70 млрд додаткового фінансування, про яке Україна попросила для продовження боротьби проти російської агресії у 2027 році, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта в інтерв'ю виданню Rapporteur.

"Зазвичай ми покриваємо дві третини фінансових потреб України. На минулому засіданні Європейської ради ми домовилися забезпечити додаткові потреби України та доручили Єврокомісії надати конкретні рішення з цього приводу. Комісія працює, і я припускаю, що у листопаді ми зможемо ухвалити рішення", – сказав Кошта.

Дві третини від задекларованої суми у EUR70 млрд становлять EUR46,7 млрд. Президент України Володимир Зеленський під час саміту в Брюсселі заявляв, що ці кошти потрібні на додаток до EUR45 млрд, які ЄС вже має виплатити в межах поточного кредиту на EUR90 млрд, розрахованого на 2026-2027 роки (решту третину мали покривати інші партнери, зокрема Велика Британія, Канада та Норвегія).

За словами Кошти, якщо лідери ЄС не досягнуть згоди на зустрічі 26-27 листопада, рішення відкладуть до саміту 17-18 грудня. На саміті лідери дали зрозуміти, що віддають перевагу варіанту нового кредиту, профінансованого за рахунок спільних запозичень. Водночас Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія вже заявили, що не братимуть участі у новому позиковому механізмі, але й не блокуватимуть рішення для інших країн блоку.

Крім того, видання наводить документ Єврокомісії, в якому закликають країни НАТО надати Україні окремі EUR70 млрд у вигляді двосторонньої військової допомоги, причому ці кошти мають бути сфокусовані на постачанні дронів, визначених Києвом як пріоритет.

Як повідомлялося, раніше речник Європейської комісії Балаш Уйварі наголошував, що покриття дефіциту у EUR70 млрд вимагатиме спільних зусиль і активізації міжнародних партнерів, оскільки ЄС не зможе впоратися самотужки. Водночас прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявляв, що Єврокомісія не пропонуватиме нових механізмів використання заморожених російських активів (зокрема близько EUR185 млрд у депозитарії Euroclear) для закриття фінансових потреб України через потенційні правові ризики.