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Економіка

Офіційний курс гривні на понеділок послабився до нового історичного мінімуму 45,2021 грн/$1

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Офіційний курс гривні на понеділок послабився до нового історичного мінімуму 45,2021 грн/$1
Фото: Unsplash

Національний банк України (НБУ) встановив на 26 жовтня офіційний курс гривні щодо долара на рівні 45,2021 грн/$1, за день він послабився на 15 коп. та оновив історичний мінімум.

Попереднє рекордне значення було зафіксовано 14 жовтня 2026 року – 45,0802 грн/$1.

Водночас офіційний курс гривні до євро за день послабився на 14 коп. – до 50,5766 грн/EUR1.

Загалом з початку 2026 року офіційний курс гривні до долара послабився на 6,7%, тоді як за весь минулий рік – на 0,8%.

При цьому на міжбанку 23 жовтня (на 15:00) курс гривні щодо долара США досяг показників 45,38/$1 – купівля, 45,42/$1 – продаж.

Як повідомлялося, 23 жовтня довідковий курс гривні до долара оновив історичний мінімум, сягнувши 45,1604 грн/$1.

Автори

Кореспондент · Фінансовий сектор
Редактор · економіка
#нбу #курс #гривня
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