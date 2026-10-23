Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Економіка

Правила бронювання, затримки компенсацій та бюрократія в енергетиці потребують уваги – ЄБА про 100 днів роботи уряду

2 хв читати
Додати як джерело
Правила бронювання, затримки компенсацій та бюрократія в енергетиці потребують уваги – ЄБА про 100 днів роботи уряду

Постійні зміни процедури підтвердження критичності та правил бронювання працівників створюють невизначеність для компаній і залишаються одним із ключових відкритих питань після перших 100 днів роботи уряду Сергія Корецького, повідомила Європейська бізнес асоціація (ЄБА).

Серед інших системних викликів, які потребують подальшої уваги урядової команди, бізнес назвав обмежені обсяги та повільні темпи виплат компенсацій за воєнні збитки, а також відсутність податкових послаблень для підприємств, що втратили активи, товарні запаси чи первинні документи через російські атаки.

У податковій сфері бізнес очікує запровадження мораторію на перевірки, скасування штрафів за втрачені документи без вимоги їх відновлення, відтермінування податкових обов'язків без пені та тимчасового скасування вимог щодо маркування нехарчових товарів.

Крім того, у контексті підготовки до зимового періоду в ЄБА вказали на затримки з видачею дозволів і приєднанням генеруючого обладнання до мереж, що гальмує практичну реалізацію держпрограм кредитування енергостійкості.

Водночас бізнес-спільнота відзначила і позитивні кроки уряду за перші 100 днів роботи, серед яких розширення пільгового кредитування для відновлення паливної, складської інфраструктури та переробки, збільшення компенсацій за страхування воєнних ризиків до 5 млн грн, а також спрощення держконтролю та вимог до зберігання ліків у фармацевтичній галузі.

"Бізнесу потрібні зрозумілі правила, передбачуваність і дієві інструменти, які допомагають зберігати команди, відновлювати пошкоджені потужності та продовжувати інвестувати навіть в умовах війни", – підкреслила виконавча директорка ЄБА Анна Дерев'янко, закликавши уряд залучати бізнес до розробки рішень ще на етапі їх підготовки.

Як повідомлялося, Рада 16 липня затвердила оновлений склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Сергієм Корецьким.

Автори

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
Редактор · економіка
#оцінка #робота #уряд
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Україна з допомогою МВФ зможе профінансувати бюджет-2027 за умови виконання своїх зобов'язань – Рашкован

Україна з допомогою МВФ зможе профінансувати бюджет-2027 за умови виконання своїх зобов'язань – Рашкован

Міжнародний валютний фонд оцінює необхідне Україні для виконання державного бюджету 2027 року зовнішнє фінансування, джерела якого ще не підтверджені…

Читати
Київ уже ввів в роботу 85 МВт генерації на виконання концепції підготовки до зими "темно, але тепло" – директор ЦДЕ

Київ уже ввів в роботу 85 МВт генерації на виконання концепції підготовки до зими "темно, але тепло" – директор ЦДЕ

Київ уже ввів в експлуатацію приблизно 85 МВт генеруючої потужності, що допоможе йому в проходженні ОЗП 2026/2027, а концепція підготовки столиці до …

Читати