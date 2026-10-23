Ресторанний холдинг !Fest планує в грудні відкрити перший заклад мережі "П’яна вишня" в Німеччині

Ресторанний холдинг !Fest готує до відкриття у грудні першого закладу мережі "П’яна вишня" у Німеччині, повідомив голова і співвласник холдингу Андрій Худо.

"Готуємося до відкриття першої "Пʼяної вишні" в Німеччині... Це вулиця Rathausstraße, 5, біля телевізійної вежі, де гуляє багато людей. І, звісно, в Німеччині, і в Берліні зокрема, в наш час багато українців. І майбутні гості підходять до дверей і хочуть їх відкрити, смикаючи ручку… То вона вже трохи "змучилась"… Але зима прийде і плануємо в грудні 2026-го відкриття нашого першого бізнесу в Німеччині, і ручка працюватиме!" - повідомив він у лінкедин.

Перший заклад "П’яної вишні" відкрився у Львові на площі Ринок у 2015 році. Зараз мережа налічує понад 70 закладів в Україні та за її межами, зокрема, у Великій Британії, Франції, Польщі, Румунії, Словаччині, Угорщині, Литві, Латвії, Естонії, Молдові.

Холдинг !Fest заснований 2007 року. Розвиває мережу креативних ресторанів, кав’ярень і магазинів в Україні. Його власниками є Андрій Худо, Юрій Назарук і Дмитро Герасимов.