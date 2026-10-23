Обсяги перевезення вантажів "Укрзалізницею" за 9 міс.-2026 скоротилися на 11,8%, у вересні – на 38%

Обсяги перевезення вантажів АТ "Укрзалізницею" за січень-вересень 2026 року становлять 106,39 млн тонн, що на 11,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2025 року, у вересні падіння досягло 38%, повідомив заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"Перше – це блокування портів, а друге – почались масовані обстріли по залізничній, енергетичній інфраструктурі та рухомому складу", – назвав він основні причини на VIII Міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу" в Києві, передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Згідно з представленими даними, у третьому кварталі цього року перевезення вантажів впало на 20,4% порівняно із другим кварталом цього року – до 31,7 млн тонн, й щомісяця воно скорочувалося: з 12,9 млн тонн у липні до 10,3 млн тонн у серпні та 8,5 млн тонн у вересні порівняно із 13,2-13,4 млн тонн щомісячно у березні-червні.

За словами Ткачова, щодобове навантаження вантажів скоротилися приблизно з 400 тис. до 220-250 тис.

Він уточнив, що за 9 місяців 2026 року обсяги перевезення руди скоротилися на 10,65 млн тонн або на 32% порівняно з аналогічним періодом минулого року, кам'яного вугілля – на 3,08 млн тонн або 20,9%, мінбудматеріалів – на 1,48 млн тонн або 6,3%, чорних металів – на 0,89 млн тонн, або 21,6%.

Водночас за 9 місяців 2026 року зерно та продукти перемолу додали 1,15 млн тонн перевезень, а нафта та нафтопродукти – 1,64 млн тонн, зазначив заступник директора департаменту.

Він повідомив, що "Укрзалізницею" за 9 місяців цього року було перевезено на експорт 18,8 млн тонн зернових.

За його словами, на сьогодні без портів "Великої Одеси" залізницею можна везти до близько 1-1,1 млн тонн агропродукції на західні прикордонні переходи, а також ще 0,5 млн тонн – до портів Дунаю, тоді як загальний врожай зернових та олійних цього року складає 83 млн тонн, а їх потенційний експорт – біля 50 млн тонн. З урахуванням ще 0,5 млн тонн транспортування автотранспортом реалістичний обсяг експорту зерна становить 2-2,5 млн тонн на місяць, або 24-30 млн тонн на рік.

"Тому це дуже зараз великий виклик для наших аграріїв. На жаль без розблокованих портів Великої Одеси фізично не бачимо, де можна суттєво наростити перевезення", – констатував Ткачов.

За його оцінкою, близько 20 млн тонн зерна не вдасться експортувати до кінця поточного року, тому ці обсяги перейдуть на наступний рік, якщо ситуація не покращиться.

Він зауважив, що Мінагрополітики та Мінінфраструктури працюють над пошуком та збільшенням пропускної здатності вже наявних маршрутів.

"Я знаю, що нещодавно була дуже продуктивна зустріч з Угорщиною. Я думаю, що скоро будуть новини по дозволу експорту. Тобто всі наші державні органи працюють на тим, щоб якось врятувати аграрний сектор", – сказав представник "Укрзалызницы".

Щодо експорту руди, то за його словами, ситуація залишається критичною, оскільки раніше близько половини її експортувалося морем до Китаю. "На жаль, альтернативні шляхи по своїй собівартості, не дають економічного сенсу займатися цим", – пояснив Ткачов.

Він також констатував, що протягом останніх трьох місяців робота залізниці серйозно ускладнилася через російські удари, обмеження електропостачання та збільшення кількості повітряних тривог, частота яких, за його оцінкою, зросла приблизно втричі. Під час повітряних тривог рух може зупинятися на 18-20 годин на добу, що суттєво впливає на продуктивність та ефективність перевезень.

Ткачов додав, що через безпекову ситуацію та нестачу доступних локомотивів компанія не завжди може забезпечити перевезення вантажів, зокрема цементу, попри готовність виробників до відправлення продукції.

Для підвищення безпеки "Укрзалізниця" переглядає протоколи реагування на повітряні загрози та використовує власні моніторингові групи, які відстежують безпекову ситуацію біля небезпечних об'єктів і класифікують виявлені безпілотники, зазначив представник компанії. Крім того, будуються захисні споруди для убезпечення працівників, пасажирів і критичної інфраструктури.