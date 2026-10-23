Україна з допомогою МВФ зможе профінансувати бюджет-2027 за умови виконання своїх зобов'язань – Рашкован

Міжнародний валютний фонд оцінює необхідне Україні для виконання державного бюджету 2027 року зовнішнє фінансування, джерела якого ще не підтверджені, у $30-35 млрд, ці гроші буде знайдено, якщо українська сторона виконуватиме свою частину зобов'язань, переконаний заступник виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді (МВФ) Владислав Рашкован.

"Гроші будуть, якщо продовжимо працювати так, як працювали останні кілька місяців", – заявив він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" на полях Щорічних зборів Міжнародного валютного фонду та групи Світового банку, які пройшли у Бангкоці 12-18 жовтня.

Рашкован нагадав, що у бюджеті на наступний рік закладено потребу в невійськовому фінансуванні на $52,5 млрд, з яких $20 млрд уже знайдено або принаймні щодо них є запевнення в межах чинних інструментів підтримки, тож озвучена міністром фінансів Сергієм Марченком сума, яка потребує додаткового підтвердження, становить $32,6 млрд.

"МВФ оцінює ситуацію подібно. Ми були в Києві наприкінці серпня, на початку вересня, обговорювали це з міністром і розуміємо цю цифру. Коли МВФ приїде в листопаді з місією перед грудневим переглядом, ми, найімовірніше, вже побачимо за даними серпня, вересня і, можливо, жовтня вплив ескалації війни на макроекономічні показники. Він може бути значним", – описав ситуацію представник України у Фонді.

Він пояснив, що саме тому МВФ обережніше оцінює потребу в зовнішньому фінансуванні бюджету наступного року – у межах $30-35 млрд, але $32,6 млрд вкладається в цей діапазон.

Щодо цього року, то, за словами Рашкована, МВФ вважає, що кошти на бюджетні видатки цього року знайдено, бо міжнародні партнери надали необхідні запевнення, але значна частина фінансування запланована саме на четвертий квартал і прив'язана до виконання умов різних програм, тоді як торік вона надходила без додаткових умов за механізмом ERA, побудованим на використанні доходів від заморожених російських активів.

"Цього року, щоб отримати гроші, треба виконувати умови. Саме через це виникла затримка: із майже $30 млрд, які залишалися до кінця року, Україна мала отримати до $10 млрд раніше", – зазначив Рашкован.

Він подякував парламенту за важливі голосування минулого тижня, які розблокували фінансування, а також висловив думку, що з приходом прем'єр-міністра Сергія Корецького значно активізувалися робота всередині уряду і взаємодія з парламентом щодо фінансування.

"Я дуже вдячний прем'єр-міністру за розуміння того, що одна з функцій глави уряду фактично полягає в тому, щоб бути senior treasurer of the country. Забезпечити $50 млрд на рік є важливим завданням", – зауважив заступник виконавчого директора від України в МВФ.

Він закликав й далі тримати цей темп, бо значна частина фінансування четвертого кварталу ще потребує рішень Верховної Ради: Україна дуже зарегульована, тому багато питань проходять саме через парламент.

Як наголосив Рашкован, за виконання українською стороною своїх обіцянок МВФ зможе ефективно допомогти із пошуком необхідного фінансування з боку міжнародних партнерів.

"Учора (15 жовтня – ІФ-У) відбулася зустріч міністрів G7. Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва сказала:" Україна сьогодні проголосувала й зробила те, що обіцяла; тепер ваша черга". І міністри фінансів G7 фактично відповіли: "Ми маємо це зробити, бо повинні підтримувати Україну". Рішення знайдемо", – описав на конкретному прикладі, як працює цей механізм, заступник виконавчого директора.

За його словами, система, коли Україна та МВФ разом збирають кошти серед партнерів, працює впродовж усіх років війни.

"Але все одно все починається з України. Міжнародним партнерам справді непросто: у них своя політична економія, вибори, оборонні видатки тощо. Проте вони пообіцяли МВФ надати кошти. Фонд перебуває в центрі цієї системи допомоги й фактично підтверджує партнерам, що Україна виконала свою частину. Жодна інша інституція не має водночас і необхідного інструментарію, і довіри всіх партнерів щодо оцінки ситуації в країні", – зазначив Рашкован.

Як повідомлялося, цього року під час Щорічних зборів МВФ українська делегація обговорювала з Фондом виконання нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF обсягом $8,1 млрд, яка була затверджена наприкінці лютого цього року та є частиною загального зовнішнього фінансування у 2026-2029 роках обсягом $136,5 млрд за базовим сценарієм.

У липні МВФ завершив перший перегляд програми та виділив другий транш близько $690 млн, що довело загальний обсяг отриманого фінансування за новою програмою до $2,2 млрд. Водночас було зафіксовано порушення строків виконання частини структурних маяків програми. Оновлена за результатами першого перегляду програма EFF поповнилася вісьмома структурними маяками, сім з них – фіскальні.

Наразі йдеться про об'єднання другого та третього перегляду програми, щоб винести це питання на розгляд ради виконавчих директорів до грудня цього року разом зі схваленням виділення об'єднаного третього та четвертого траншів на загальну суму близько $1,65 млрд.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначав, що до очікуваного візиту місії МВФ у листопаді бажано отримати підтвердження всіх джерел $52,6 млрд зовнішнього фінансування державного бюджету в 2027 році, тоді як наразі близько $32,6 млрд з цієї суми ще потребують додаткового підтвердження.

За словами Марченка, у Києві розраховують на виконання Європейським Союзом зобов'язання із покриття двох третин потреби України у зовнішньому фінансуванні й наступного року, що означало б збільшення підтвердженого фінансування ще приблизно на $17,5 млрд. Щодо залишку у приблизно $15 млрд, то, як уточнив міністр, існує ціла низка джерел його покриття, як-от двостороннє фінансування та гарантії, програми з міжнародними фінансовими організаціями.