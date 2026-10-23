Канада продовжила дію антидемпінгових мит на імпорт нафтогазових труб із семи країн, скасувавши обмеження щодо України

Канадський трибунал з міжнародної торгівлі (CITT) завершив перегляд у зв'язку із закінченням терміну дії заходів і продовжив застосування антидемпінгових мит на труби для нафтогазової промисловості (OCTG), що імпортуються із Тайваню, Індії, Індонезії, Південної Кореї, Таїланду, Туреччини та В'єтнаму, водночас скасувавши відповідне розпорядження щодо України.

Згідно з інформацією спеціалізованого металургійного порталу Steel Orbis, CITT дійшов висновку, що припинення дії цих заходів, ймовірно, завдало б шкоди канадській галузі в контексті імпорту із зазначених семи країн, тоді як у випадку з імпортом з України така шкода є малоймовірною.

При цьому зазначається, що продовжені заходи, як і раніше, не поширюються на товари, які експортуються компаніями Hyundai Steel Company (Південна Корея) та Borusan (Туреччина).

Чинне антидемпінгове мито на труби для нафтогазової промисловості (OCTG) із вищезгаданих країн становить 37,4% від експортної ціни для тих експортерів, для яких не було встановлено конкретних "нормальних цін".