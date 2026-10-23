Запланована держпідтримка "Укрзалізниці" у проєкті держбюджету-2027 становить 22,5 млрд грн – Мінфін

Поточний проєкт державного бюджету України на 2027 рік передбачає близько 22,5 млрд грн на підтримку діяльності АТ "Укрзалізниця" проти 28,5 млрд грн у 2026 році та 17 млрд грн у 2025-му, повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

"В проєкті бюджету на 2027 рік, який вже знаходиться в парламенті, закладено 22,5 млрд грн", – сказав Кава на VIII Міжнародній конференції "Виробництво, експлуатація та ремонт рухомого складу", передає кореспондент "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що у 2026 році уряд уперше застосовує механізм державного замовлення на суспільно важливі перевезення (PSO) для пасажирських перевезень залізницею в далекому сполученні та спрямував на нього 16 млрд грн.

За словами Кави, відповідний проєкт планують продовжити у 2027 році. "У проєкті бюджету ці кошти вже закладено", – уточнив він.

Заступник міністра фінансів також висловив сподівання, що законопроєкт щодо PSO ухвалять наступного року, що дасть змогу уряду й надалі застосовувати цей механізм.

Як повідомлялось у стрес-тестуванні компанії у рамках підготовки проєкту держбюджету-2027, діяльність "УЗ" у 2026 році очікується збитковою за всіма сценаріями, водночас за базовим та позитивним сценаріями компанія може стати прибутковою вже з 2027 року, тоді як за негативного сценарію прибутковість очікується лише з 2029 року.

У 2025 році "Укрзалізниця" зменшила виторг на 1,2% – до 104,8 млрд грн, EBITDA – на 17,2%, до 10,1 млрд грн, а її чистий збиток збільшився з 2,7 млрд грн до 7,6 млрд грн.

Також спостерігалося значне погіршення ліквідності товариства: коефіцієнт поточної ліквідності знизився з 1,56 до 0,54, швидкої ліквідності – з 0,91 до 0,27, тоді як коефіцієнт боргу до EBITDA зріс з 7,54 до 11,80, а коефіцієнт покриття боргу знизився з 0,18 до 0,11.

У січні цього року "Укрзалізниця" відмовилася здійснювати $45 млн купонних виплат за єврооблігаціями 2026 року зі ставкою 8,25% на суму $703,2 млн та єврооблігаціями-2028 зі ставкою 7,875% на суму $351,9 млн та заявила про намір розпочати комплексну реструктуризацію зобов'язань за облігаціями за участю фінансових та юридичних консультантів.