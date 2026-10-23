Половина металургійних підприємств України збанкрутувала – представник "Метінвесту"

Українська металургія переживає дуже складні часи, ймовірність збереження галузі для участі її у післявоєнному відновлення невелика, й причиною є не тільки війна, але й обмеження з боку Європейського Союзу, заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"В металургії половина підприємств збанкрутувала. Й не через війну… Чи готова металургія забезпечити recovery? Давайте доживемо до того recovery, бо так, як все йде, не доживемо. Треба тверезо дивитися правді в очі: підприємства розбомблені, ми говоримо не про мільйони доларів збитків, а про мільярди", – заявив він на четвертому експортному форумі "Економічної правди" в Києві цього тижня.

Окрім необхідності відбудувати після війни металургійні комбінати Водовіз також наголосив на кадровій проблемі, яка була гострою ще до війни, коли європейські підприємства переманювали до себе українських працівників. За його словами, незважаючи на збитки, "Метінвест" наразі зберігає персонал, але це гостра проблема.

"Чи зможемо ми забезпечити (recovery)? Якщо відбудуємо підприємства та знайдемо людей", – зазначив він.

Водовіз також заявив, що для української металургії наразі серед головних питань – забезпечити рівень експортних квот до ЄС, який був щонайменше у 2025 році.

За його словами, метсектор України не ставить під сумнів стратегічну мету інтегруватися до внутрішнього ринку ЄС, але останні дії з боку Брюсселя – запровадження вуглецевого податку CBAM та обмежених квоти, які попри обіцянки жодним чином не враховують факту війни в Україні та понесених українською галуззю збитків, змушують сумніватися у двосторонньому русі до цієї мети.

Представник "Метінвесту" уточнив, що наразі квоти складають 40% від експорту минулого року.

"В нас проблема номер один, це, звичайно, удари по металургійним заводам, в нас розбиті всі метпідприємства, зруйновані, не працюють. По "Запоріжсталі" чотири дні назад знову приліт – сім ракет. І в цій ситуації ми намагаємося пояснити європейцям, аби вони зробили нам скидки за квотами", – описав ситуацію Водовіз.

Як повідомлялось, "Укрметалургпром" критикував рішення ЄС щодо обмеження поставок української металопродукції, яка перші три роки після повномасштабної агресії РФ, постачалася до Європи без мит. На переконання асоціації, Україна наразі не становить загрози європейським виробникам, бо через війну виробництво сталі в країні спочатку впало з 40 млн тонн до 7,5 млн тонн, а зараз майже всі метпідприємства зупинені через обстріли.