Київ уже ввів в роботу 85 МВт генерації на виконання концепції підготовки до зими "темно, але тепло" – директор ЦДЕ

Київ уже ввів в експлуатацію приблизно 85 МВт генеруючої потужності, що допоможе йому в проходженні ОЗП 2026/2027, а концепція підготовки столиці до зими під умовною назвою "темно, але тепло" виконана орієнтовно на 80%, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Протягом міжсезоння по суті Київ вже ввів в експлуатацію приблизно 85 МВт потужності, що доволі хороший темп. І Київ встиг розставити резервне живлення на всю критичну інфраструктуру з точки зору її базового функціонування", – сказав Харченко під час онлайн-обговорення спеціальної теми "Режим виживання: що допоможе Києву і області пройти цю зиму? " в Центрі економічної стратегії в четвер.

За його словами, це означає, що в певних районах Києва може не бути води в будинках, але вона продовжить циркулювати в системі, просто не вистачить тиску, щоб піднятися в будинки.

На думку Харченка, також зроблені резерви, аби продовжили функціонувати каналізація та опалення.

Він зазначив, що концепція підготовки Києва до зими носить умовну назву "темно, але тепло", і приблизно на 80% вона виконана.

При цьому директор ЦДЕ додав, що приблизно 5 тис. будинків, які мають резерви теплопостачання, за температури надворі мінус 5-10 градусів будуть жити з температурою всередині на рівні плюс 10-14 градусів, але, за його словами, це набагато краще, ніж залишитися взагалі без опалення. Раніше Харченко зазначав, що 3 тис. будинків у столиці не мають резервного теплозабезпечення і перебувають в зоні ризику.

"Я намагаюся бути максимально об'єктивним, і вважаю, що Київ сьогодні є одним з найбільш підготовлених до зими в умовах атак. Якби ми готувалися з тими інвестиціями і тим же темпом робіт протягом останніх чотирьох років, ми би зараз спокійно дивилися з точки зору критичної інфраструктури на проліт російської балістики. Я реально злий, бо цього не робили пару років до того", – зазначив експерт.

Водночас він висловив думку, що Захід України значно гірше готувався до сезону, оскільки мав "внутрішнє відчуття, що тут спокійно".

"Ці дрони є суттєвою загрозою для багатьох відносно невеликих міст, де, на жаль, готовність нижча, ніж, скажімо, в Центральній чи Східній Україні. І той же Миколаїв, який готувався і має значно краще захищену критичну інфраструктуру, ніж багато міст Заходу України, несподівано можна опинитися в кращій ситуації, ніж умовно Тернопіль чи Хмельницький", – зауважив директор ЦДЕ.

При цьому він зазначив, що обстрілів там все одно буде менше, але "з точки зору постачання води і опалення часом в Києві може бути комфортніше".

Як повідомлялося, раніше Харченко зазначав, що до нового року Київ матиме орієнтовно 200 МВт газової когенерації, "які перекриють водоканал і теплопостачання".