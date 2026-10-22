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Економіка

НР "Укренерго" ввела ексзаступницю міністра юстиції Терещенко у правління компанії

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НР "Укренерго" ввела ексзаступницю міністра юстиції Терещенко у правління компанії

Наглядова рада НЕК "Укренерго" призначила ексзаступницю міністра юстиції Світлану Терещенко на посаду члена правління компанії, йдеться в повідомленні на її сайті.

Згідно з ним, Терещенко призначена з 20 жовтня 2026 року строком на 3 роки.

Терещенко протягом останніх 5 років працювала на посадах директора з юридичних питань ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогазтрейдінг", директора з юридичних питань ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", менеджера корпоративної соціальної відповідальності АТ "НАК "Нафтогаз", була заступником міністра юстиції України та директором юридичного департаменту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Перед цим НР припинила повноваження члена правління Олега Павленка. Підставою для ухвалення цього рішення стала його заява про припинення трудових відносин за угодою сторін.

Павленко здійснював повноваження члена правління "Укренерго" 1 рік 2 місяці 19 днів.

Автор

Редактор · Енергетика
#укренерго #правління #кадри
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