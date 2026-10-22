Уряд підвищить квоти бронювання для ПЕК та ОПК до 95% замість раніше запланованих 85% – нардеп Железняк

Кабінет Міністрів України в оновленому проєкті постанови про порядок бронювання військовозобов'язаних може підвищити ліміти бронювання працівників для паливно-енергетичного (ПЕК) та оборонно-промислового комплексів (ОПК) до 95% замість пропонованих раніше 85%, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у разі потреби забронювати 100% працівників у цих секторах відповідне рішення має пройти через новостворений Координаційний центр. Очікується, що уряд схвалить постанову вже цього тижня.

До оголошених Железняком змін Кабмін планував знизити ліміт бронювання зі 100% до 85% для ОПК та критичних підприємств і підрядників паливно-енергетичного сектору, а також зменшити нормативний ліміт бронювання для окремих категорій установ із 75% до 60%. При цьому передбачається, що збільшення ліміту бронювання понад 50% буде можливе лише на підставі рекомендацій Координаційного центру.

Як повідомлялося, 13 жовтня Кабмін схвалив постанову та мав протягом 5-ти днів її доопрацювати. У середу, 21 жовтня, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський зазначав, що Кабмін планує до кінця тижня ухвалити оновлені правила бронювання, а міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко поінформував комітет про статус проєкту. За словами Кисилевського, з документа виключили пункт про неврахування працівників з відстрочками під час розрахунку квоти, водночас у ньому передбачено створення Координаційного центру при Кабміні як дорадчого органу для перевірки обґрунтованості критеріїв.

Станом на 22 жовтня документ відсутній на сайті уряду.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю "ВВС Україна" заявляв, що перегляд правил пов'язаний із надто високими темпами надання відстрочок і необхідністю уникнути зловживань, коли компанії штучно створюються для масового бронювання без реальної участі у виконанні важливих завдань.

Бізнес виступив проти таких змін та закликав до діалогу й обговорення положень проєкту.