Інженерні рішення здатні захистити столичні мости від дронів та невеликих ракет – голова ради директорів УЦСБ

Захистити міст від значного руйнування у випадку прямого влучання потужних балістичних або крилатих ракет вкрай важко, проте правильно запроєктовані предетонаційні екрани є ефективним засобом для захисту таких конструкцій від дронів та невеликих ракет типу "Бандероль", зазначив директор будівельної компанії Rauta, голова ради директорів Українського центру сталевого будівництва (УЦСБ) Андрій Озейчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Найбільш ефективною конструкцією для захисту дорожнього полотна є металеві троси з натягнутою між ними сіткою", – зауважив, оцінюючи ефективність низки інженерних рішень для захисту мостів через Дніпро від російських ударів.

За його словами, для захисту опор та бічних сторін прольотів необхідно використовувати дистанціонери з ґратчастих металоконструкцій. Таке інженерне рішення можна швидко впровадити з наявних матеріалів. Металеві предетонаційні екрани забезпечують високу міцність без великого навантаження на наявні конструкції, легко адаптуються під індивідуальну геометрію мостів, швидко ремонтуються у разі локальних пошкоджень та за необхідності можуть бути підсилені.

Експерт наголосив, що у якості підконструкції для кріплення сталевих тросів та сітки важливо ефективно використовувати наявні мостові конструкції. Наприклад, для Північного мосту це може бути центральна вантова опора для захисту проїзної частини, а для Дарницького мосту бічні сторони дорожнього полотна можна використати як основу для верхнього кріплення предетонаційного захисту опор.

УЦСБ – некомерційна організація, зареєстрована в липні 2013 року, об'єднує учасників ланцюжка поставок сталевих конструкцій в форматі асоціації. Учасниками УЦСБ є провідні виробники та дистриб'ютори сталевого прокату, заводи з виробництва металоконструкцій, покрівельних, фасадних систем і ЛСТК, галузеві проєктні, архітектурні та наукові організації, монтажні та будівельні компанії, постачальники послуг з вогнезахисту та антикорозійних матеріалів сталевих конструкцій, програмного забезпечення, обладнання та інструменту.