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Економіка

Уряд схвалив законопроєкт про мораторій на стягнення податкового боргу з вугле- та урановидобувних підприємств

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Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про введення тимчасового мораторію на стягнення податкового боргу з державних вугле- та урановидобувних підприємств, повідомило Міністерство енергетики як його розробник у четвер.

"Зміни до Податкового кодексу допоможуть стабільній роботі державних "СхідГЗК", "Добропіллявугілля-видобуток", "Львіввугілля", "Волиньвугілля" і "Регіональні електричні мережі" в умовах воєнного стану", – зазначило відомство.

Крім того, очікується збереження робочих місць для понад 10 тис. працівників видобувної галузі.

Відтермінування стягнення податкової заборгованості вказаних підприємств передбачається до закінчення шестимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Як пояснили в Міненерго, ухвалення закону дасть змогу підприємствам направляти наявні фінансові ресурси на першочергові виробничі потреби, своєчасну виплату заробітної плати, релокацію державного майна з небезпечних районів.

#вугілля #видобуток #мораторій #уран #борги
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