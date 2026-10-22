Скорочення тіньового ринку тютюну та зростання надходжень до бюджету є головними КРІ детінізації – "Філіп Морріс"

Ключовим показником ефективності урядових заходів із детінізації економіки має стати реальне скорочення нелегального ринку тютюну, повернення продажів у легальний сектор та збільшення податкових надходжень, зазначив заступник генерального директора з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки, він розповів, що компанія вітає намір уряду посилити боротьбу з нелегальним обігом тютюнової продукції, оскільки ситуація на ринку вимагає невідкладних і системних дій.

"За даними останнього дослідження "Kantar Україна", частка нелегальної тютюнової продукції зросла до 21,6%, а щорічні втрати державного бюджету через несплату податків оцінюються у понад 36 млрд грн. Не менш критична ситуація склалася на ринку електронних сигарет, де, за даними дослідження "Kantar Україна", понад 93% продукції фактично перебуває в тіні", – наголосив Поляков.

Він підкреслив, що компанія очікує підкріплення заявлених урядом пріоритетів конкретними діями та вимірюваними результатами, які дадуть відчутний ефект для держави та легального бізнесу.

Як повідомлялося, під головуванням прем'єр-міністра України Сергія Корецького та міністра фінансів Сергія Марченка відбулося засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ) з питань детінізації економіки, де було оновлено її склад та визначено ключові пріоритети. Під час засідання наголошувалося на необхідності переходу від точкового реагування до системних рішень і виявлення фіскального ефекту.

Зокрема, у сфері протидії нелегальному ринку тютюнових виробів акцент зроблено на систематичній аналітичній роботі та посиленні контрольних заходів щодо незаконного виробництва і переміщення через митний кордон.

Зі свого боку прем'єр-міністр Сергій Корецький за результатами зустрічі зазначив, що першочерговими заходами уряду передбачено роботу над питанням оподаткування електронних сигарет і рідин для них, боротьбу з контрабандою, ліквідацію схем ухилення від сплати податків. Також урядовець пообіцяв звернути увагу на махінації в гральному бізнесі, посилити контроль за цільовим використанням гуманітарної допомоги та запровадити електронний документообіг. За кожним напрямом визначено відповідальних і строки, а звітність щодо прогресу здійснюватиметься щомісячно.