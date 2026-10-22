"Фокстрот" відкрив новий магазин на Кіровоградщині

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" 17 жовтня відкрив новий магазин в м.Олександрія Кіровоградської області після чотирирічної перерви у ТЦ City Plaza, повідомила пресслужба компанії.

"Розвиток регіональної присутності залишається одним із пріоритетів "Фокстрот". Ми прагнемо, щоб якомога більше українців мали доступ до широкого асортименту техніки", – зазначив СЕО Юрій Поліщук, слова якого наведено в повідомленні.

За його словами, з огляду на те, що обов'язковою вимогою до локації сьогодні є фактор безпеки, для нового магазину компанія обрала приміщення на цокольному поверсі торгівельного центру. Загальна його площа становить 427 кв. м, із яких 382 кв. м – торговий зал.

Це третій об'єкт ритейлера, реалізований в компактному форматі, який попри це дає змогу ефективно представити ключові категорії техніки від бюджетних моделей до преміальних новинок, а також актуальні сезонні товари. Магазин поєднує функції традиційного ритейлу та сервісного простору для онлайн-покупок. Клієнтський хаб адаптовано також для людей, які користуються кріслами колісними, передбачено місця для милиць і тростин. Для клієнтів із порушенням слуху доступний онлайн-сервіс обслуговування жестовою мовою.

У торговій залі облаштовано бренд-зону Samsung із презентацією смартфонів, представлено продукцію від Apple. Пропонується асортимент великогабаритної побутової від Samsung, Bosch, Whirlpool, Hisense та Indesit. Окремі бренд-зони De'Longhi, Philips, Tefal і Braun представляють рішення для щоденного побуту та догляду за собою.

У пресслужбі нагадали, що протягом серпня-вересня через російські атаки повністю або частково зруйновано сім магазинів "Фокстрот", а прямі збитки перевищили 100 млн грн. Однак попри це компанія продовжує розвиток мережі: за дев'ять місяців 2026 року відкрила чотири нові магазини та модернізувала ще стільки ж торговельних точок, зокрема магазини компактного формату, які уперше було відкрито у Татарові на Івано-Франківщині (ТЦ "Обрій"), а згодом у Чорткові на Тернопільщині (ТРЦ "Ареал Плаза").

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. На жовтень 2026 року мережа об'єднує 120 магазинів у 67 містах України та продовжує розвивати омніканальну модель. Також ритейлер представлено на маркетплейсах monoмаркет, АЛЛО та Kasta.

Згідно з даними Opendatabot, ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2025 року збільшило дохід на 28,7% порівняно з 2024 роком – до 19 млрд грн, наростила уп'ятеро чистий прибуток – до 35,2 млн грн проти 6 млн грн відповідно.

Засновниками омніканального ритейлера "Фокстрот" є українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький