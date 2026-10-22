Посіви пшениці цього МР можуть скоротитися на 17%, кукурудзи – навіть удвічі – міністр агрополітики

Затягування блокади Чорного моря може призвести до істотного скорочення посівів зернових цього маркетингового 2026/27 року (МР), насамперед кукурудзи та пшениці, аграрії можуть частково переорієнтуватися на більш вигідні у цих умовах олійні культури, заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Наша оцінка, що буде зменшуватися площа під зерновими, передусім під кукурудзою та пшеницею, і збільшуватиметься площа під олійними, насамперед під соєю і соняшником", – сказав він журналістам в Києві у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Найбільше буде зменшення площ – так сьогодні виглядає – під кукурудзою: не виключаємо, що це зменшення може бути навіть у два рази", – додав міністр.

Щодо пшениці, то він нагадав, що опитування аграріїв показало, що потенційне зменшення посівів під пшеницею становить 15-17%.

"З нашої точки зору, це відповідатиме реальності. Якщо у нас (2025/26 МР) були посівні площі 5,1 млн га – це вже і озимої, і ярої, озимої було 5 млн га, – то ми думаємо, що посівні площі (2026/27 МР) будуть 4-4,2 млн га, на ці 17% менше", – зазначив Висоцький.

За його словами, площі під ячменем становитимуть 1,5 млн га, а під ріпаком – 1,3 млн га, з яких 0,2 млн га – ярий, що відповідає площам попереднього року.

Міністр нагадав, що в середньому в Україні основними шістьма зерновими та олійними культурами (пшениця, ячмінь, кукурудза, соняшник, ріпак та соя) засівається 20 млн га.

Згідно даних Мінагрополітики, станом на 20 жовтня, аграрії засіяли озимими зерновими культурами 3,93 млн га, або 75,4% прогнозованих площ, за останній тиждень посіви збільшилися на 0,56 млн га, тоді як на аналогічну дату минулого року – 4,84 млн га, або 74% прогнозу.

Пшеницею цього року вже було засіяно 3,51 млн га (77,4% прогнозованих), озимим ячменем – 0,34 млн га (57,9%), житом – 70,7 тис. га (92,1%). Рік тому ці показники становили, відповідно, 3,44 млн га, 0,3 млн га та 60 тис. га.

Посіви озимого ріпаку у 2026/27 МР перевищили прогноз: його площа становить 1,12 млн га, або 101,4% запланованого обсягу, тоді як торік було посіяно 1,03 млн га.