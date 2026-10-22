Кабмін утворив комісію з продажу держпакетів акцій системно важливих банків

Кабінет Міністрів утворив комісію з продажу пакетів акцій системно важливих банків, що належать державі та корпоративними правами в яких управляють уряд або Міністерство фінансів, крім Ощадбанку та Укрексімбанку.

Відповідне рішення закріплено постановою уряду №1301 від 16 жовтня, якою також затверджено склад комісії та положення про її діяльність.

Основним завданням комісії визначено проведення конкурсів із продажу пакетів акцій банків, щодо яких Кабмін уже ухвалив рішення про продаж.

Комісія подаватиме уряду пропозиції щодо ризик-профілю учасників конкурсу з урахуванням вимог Національного банку (НБУ) до їхньої ділової репутації та структури власності, порядку проведення конкурсу, допуску претендентів, стартової ціни торгів та умов договору купівлі-продажу.

До її повноважень також належатиме підготовка пропозицій щодо зміни розміру пакета акцій, призначення нових торгів або припинення конкурсу, визначення його переможця та ціни продажу. Комісія також визнаватиме торги такими, що відбулися або не відбулися.

До її складу увійшли три представники Мінфіну: заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, який її очолив, директор департаменту фінансової політики Дмитро Василина, якого призначили секретарем комісії, та заступник директора юридичного департаменту – начальник управління нормативно-правового забезпечення та договірної роботи Сергій Аврамчук. Мін'юст у комісії представляє директор департаменту публічного права Руслан Горбатюк, Мінекономіки та довкілля – заступниця міністра Дарія Марчак.

До роботи комісії за згодою можуть залучатися представники міжнародних фінансових організацій, інституцій та держав-членів ЄС, інших міжнародних організацій, що надають Україні технічну допомогу, а також представники банків, пакети акцій яких продаватимуться.

Засідання комісії буде правоможним за участі щонайменше чотирьох її членів, рішення ухвалюватимуться простою більшістю голосів відкритим голосуванням.

Як повідомлялося, у серпні цього року прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінфіну прискорити продаж Сенс Банку та заявив, що кошти від угоди планується спрямувати на потреби Сил оборони.

Раніше Мінфін оголосив конкурс із залучення міжнародного інвестиційного радника для приватизації Сенс Банку та Укргазбанку на період до 1 березня 2029 року. Винагорода радника передбачає фіксовану частину та виплату за успішний продаж у розмірі до 3% фактичних надходжень до держбюджету.