Уряд пропонує запровадити підтвердження кваліфікації іноземців у "Дії" та щорічний перелік дефіцитних професій

Міністерство економіки та довкілля оприлюднило для громадського обговорення проєкт постанови про запровадження експериментального проєкту щодо вдосконалення та цифровізації процесу підтвердження кваліфікації іноземців та осіб без громадянства, які планують іммігрувати в Україну для працевлаштування.

Документ розроблено Міністерством економіки та довкілля спільно з Міносвіти, Мінцифри, СБУ та Державним центром зайнятості для задоволення потреб економіки у дефіцитних кадрах.

Згідно з проєктом, Державний центр зайнятості (ДЦЗ) щороку до 31 грудня формуватиме перелік професій та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції. Іноземці, чия професія є в цьому переліку, зможуть подати заяву, документи про освіту, досвід роботи та трудовий договір чи офіційну пропозицію працевлаштування в електронній формі через систему "Обрій" або у мобільному додатку порталу "Дія".

Перевірку даних здійснюватиме ДЦЗ у міжвідомчій взаємодії з Міністерством освіти та науки, Міністерством цифрової трансформації та Службою безпеки України (СБУ). На основі позитивного рішення Держцентру зайнятості Мінекономіки видаватиме документ про підтримку заяви про надання дозволу на імміграцію.

Пропонується, що експериментальний проєкт триватиме протягом дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування, але не довше двох років.