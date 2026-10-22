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Економіка

"Нафтогаз" має 24 сценарії проходження зими – глава компанії

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"Нафтогаз" має 24 сценарії проходження зими – глава компанії
Фото: https://www.facebook.com/sergio.fedorenko/

Група "Нафтогаз" підготувала 24 сценарії проходження осінньо-зимового періоду 2026/2027 з урахуванням атак РФ по газовій інфраструктурі, температурних режимів та рівня власного видобутку газу, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Ми прорахували 24 сценарії проходження зими з урахуванням інтенсивності російських атак, температурних умов та обсягів власного видобутку газу. Під всі сценарії є рішення і визначений алгоритм дій", – написав Федоренко у Facebook у четвер після онлайн-брифінгу з послами України за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Він наголосив, що важливо інтенсифікувати роботу з міжнародними партнерами за декількома напрямами: відновлення пошкодженої інфраструктури, посилення захисту енергетичних об'єктів, постачання критичного обладнання та спецтехніки, фінансові інструменти для завчасного контрактування додаткових обсягів газу.

Федоренко додав, що "Нафтогаз" має успішний приклад співробітництва з Норвегією, яка надала йому суттєву грантову допомогу для закупівлі додаткового газу, та продовжує співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити додаткові ресурси для захисту й відновлення інфраструктури.

Як повідомлялося, група "Нафтогаз" для закупівлі газу в квітні 2025 року отримала кредит на EUR270 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) під державну гарантію, який Норвегія доповнила грантом EUR139 млн. У серпні уряд Норвегії виділив Україні 1 млрд норвезьких крон ($98,3 млн) для закупівлі природного газу. У лютому 2026 року "Нафтогаз" та ЄБРР підписали угоду на грант від уряду Норвегії на EUR85 млн. 

Автор

Редактор · Енергетика
#зима #нафтогаз #сценарії #федоренко
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