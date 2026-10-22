Україна ввела пріоритет залізничних та автоперевезень олії й пального і перетину ними кордону

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Вантажі з рослинною олією та пальним отримали тимчасовий пріоритет у перевезеннях залізничним та автомобільним транспортом, постановці суден біля причалів у морських і річкових портах України, а також при перетині державного кордону України та митного оформлення.

Відповідний експериментальний проєкт, запропонований Міністерством аграрної політики та продовольства на період дії режиму воєнного стану, але не довше ніж на два роки, затвердив Кабінет міністрів постановою №1300 від 20 жовтня, яка опублікована на урядовому порталі в четвер.

Координаторами проєкту названі Мінрозвитку, Міненерго та Мінагрополітики, учасниками – Державна митна служба, Державна прикордонна служба, "Укрзалізниця", ДП "Адміністрація морських портів України", стивідори, експортери олії, імпортери пального та його перевізники.

Відповідно до документа, йдеться про соняшникову, ріпакову, соєву та гірчичну олію, а також про бензини, дизпаливо та скраплений газ.

Цією постановою затверджено порядок реалізації цього експериментального проєкту. Згідно з ним, "Укрзалізниця" має надавати пріоритет перевезенню олії організованими маршрутними поїздами або маршрутами відправника, що спрямовуються до морських та річкових портів України, прикордонних залізничних станцій та залізничних станцій, на яких здійснюється перевантаження олії на інші види транспорту з метою її експорту.

Під час визначення черговості постановки суден біля причалів пріоритет надається суднам, що прибувають для навантаження олії наливом з метою її експорту.

Щодо пального, то "Укрзалізниця" надає пріоритет вантажам з пальним, які імпортуються організованими маршрутними поїздами або маршрутами відправника, а Державна митна служба проводить пріоритетний контроль транспортних засобів, якими ввозиться пальне, або які слідують з ним за кордон.

Також порядок передбачає пріоритет проходження суден через Сулинський канал та здійснення вантажних операцій, що або ввозять пальне в Україну, або вивозять наливом олію.

Зазначається також, що пріоритети не є підставою для зміни тарифів на вантажні залізничні перевезення та портових зборів, вони застосовуються в порядку черговості для всіх відправників олії, імпортерів та перевізників пального.

Раніше генеральний директор Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Олег Хоменко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" зазначав, що в умовах обмеженої пропускної спроможності пріоритет в експорті варто надавати продукції із більшою доданою вартістю, ця пропозиція обговорювалася у вересні на зустрічі президента України Володимира Зеленського з аграріями.

"Потрібно відверто розкласти продукцію на категорії. Є продукція з максимальною доданою вартістю, така як курятина, якої експортна ціна близько 3 тис. євро за тонну. Є олія і шроти. В олії зараз ціна близько $1,2 тис. за тонну, на шротах – близько $900. І якщо ми говоримо про зернові, то там ціна $150-170 за тонну", – пояснив він свою позицію.

В той же час Всеукраїнська аграрна рада (ВАР) виступила проти пропозиції в умовах блокування Росією морського коридору надати пріоритет у логістиці олійним культурам та продуктам їх переробки, зокрема, макусі та жому. На думку ВАР, це ще більше ускладнить реалізацію зерна та посилить тиск на закупівельні ціни.

За даними глави Мінагрополітики Тараса Висоцького, у вересні Україні вдалося експортувати 2,4 млн тонн агропродукції, або 46% того, що мало би бути експортовано, з них зернові – 1,4 млн тонн, або 38%, олійні – 444 тис. тонн, або 83%, олія – 311 тис. тонн, або 64%, шроти – 280 тис. тонн, або 46% потенційного необхідного експорту.