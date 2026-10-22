АсМАП просить прем'єр-міністра прискорити впровадження рішень щодо зниження ризиків для перевізників під час обстрілів митних терміналів і ПП

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України (АсМАП) повідомила про повторне звернення до прем'єр-міністра України Сергія Корецького із закликом прискорити впровадження механізмів, які знизять ризики людських жертв, знищення автівок, складів та товарів, що спричинені посиленими обстрілами митних терміналів і пунктів пропуску (ПП) на кордонах країни.

"Зважаючи на постійні обстріли митних терміналів і пунктів пропуску на кордонах, сьогодні безпека водіїв-міжнародників потребує невідкладних рішень", – наголосили в асоціації у соціальній мережі Facebook.

Як зазначається у зверненні, асоціацією пропонувалось на період дії воєнного стану запровадити механізм, який дозволить завершувати митне оформлення товарів і транспортних засобів без їх пред'явлення митним органам у місцях митного оформлення, зокрема, на митних складах, терміналах і пунктах пропуску.

В асоціації додали, що такий механізм зменшить накопичення вантажних транспортних засобів та знизить ризики людських жертв, знищення транспортних засобів, виробничих і складських потужностей та товарів.

"Мета – скорочення часу митного оформлення, ліквідація скупчення вантажних автомобілів, забезпечення належних умов праці водіїв- міжнародників", – йдеться у листі до прем'єр-міністра.

В АсМАП повідомили, що Міністерство фінансів поінформувало асоціацію про підготовку спільно з Державною митною службою змін до нормативно-правових актів, що спрямовані на забезпечення безперебійного митного оформлення товарів та запобігання накопиченню транспортних засобів у зонах митного контролю.

Водночас асоціація закликала прем'єр-міністра долучитися до прискорення цього процесу.

За даними АсМАП, асоціація об'єднує понад 2,5 тис. міжнародних автомобільних перевізників України.

"Без швидкого й максимально безпечного митного оформлення зовнішньоторговельних вантажів, без стабільної роботи підприємств автомобільного транспорту України, без міцних ланцюгів постачання оборона і перемога стануть неможливими", – наголосили в асоціації.

На необхідності усунення скупчень транспорту в зонах митного контролю та пунктах пропуску також наголосила у Facebook членкиня наглядової ради АТ "АльтБанк" і ВГО "Асоціація адвокатів України" Тетяна Острікова.

"Ми можемо і зобов'язані прибрати потрібні у мирний час та дещо обтяжливі в умовах війни та обстрілів бюрократичні процедури, які змушують вантажівки скупчуватися в одному місці, що призводить до трагедій, як у Ковелі… ", – зауважила вона.

Як повідомлялось, у Ковелі, що на Волині, 16 жовтня, ворогом було атаковано митний термінал та стоянку з вантажівками. Внаслідок чого відбулося загоряння на стоянці 15 вантажівок.