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Економіка

Постраждалі від обстрілів бізнеси можуть зберегти статус АЕО й митні спрощення - рішення уряду

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Кабінет міністрів України ухвалив постанову "Деякі питання застосування законодавства з питань митної справи у період дії воєнного стану", що дозволяє підприємствам, які зазнали збитків від російських атак, зберігати митні спрощення та статус авторизованого економічного оператора (АЕО).

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Міністерства фінансів в четвер, документ розроблено Мінфіном та Держмитслужбою (ДМС) за участі громадськості.

Якщо фінансовий стан компанії погіршився внаслідок пошкодження чи знищення майна через обстріли, вона зможе отримати або зберегти відповідну авторизацію (зокрема щодо зменшеної гарантії сплати митних платежів або звільнення від неї). Для цього необхідно підтвердити, що фінансовий стан погіршився саме внаслідок атаки, та подати фінансовий план, за яким підприємство зобов'язується протягом двох років досягти потрібного класу фінансового стану.

Крім того, наявність від'ємних чистих активів враховуватиметься на момент оцінки, а не за всі попередні три роки. Заходи моніторингу критерію "стійкий фінансовий стан" для постраждалих АЕО відтермінують до закінчення 17-го місяця з дня припинення чи скасування воєнного стану, а повторну оцінку для користувачів гарантійних спрощень проведуть у I–II кварталах 2027 року за звітністю за 2026 рік.

Постанова також скорочує строки погодження заходів офіційного контролю у зонах митного контролю за принципом "єдиного вікна" з восьми робочих годин до однієї години. Разом із цим митні органи тимчасово припиняють держконтроль нехарчової продукції до оновлення секторальних планів ринкового нагляду.

Для підтримки оборонного виробництва (ОПК) передбачено механізм реалізації норм щодо звільнення від ввізного мита та ПДВ складових (матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування, комплектувальних вироби) для виробництва озброєння, оплаченого іноземними партнерами.

Серед інших змін - тимчасове скасування вимог до систем відеоспостереження на митних складах у разі їх пошкодження через бойові дії, а також надання утримувачам складів інформації з митних декларацій про випуск товарів для ведення обліку.

Наразі в Україні налічується 130 АЕО із авторизацією АЕО-С, 8 з них мають авторизацію АЕО-Б. Кількість чинних авторизацій на застосування митних спрощень, зокрема у сфері транзиту, становить майже 1,3 тис.

Автор

Кореспондент · економіка, уряд, парламент
#бізнес #пільги #обстріли
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