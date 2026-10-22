Кабмін виділив 4,1 млн грн на відновлення Інституту біохімії НАНУ

Кабінет міністрів виділив 4,14 млн грн на відновлення Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України, який зазнав значних пошкоджень унаслідок російської дронової атаки в ніч на 2 липня 2026 року.

"Кошти спрямують на розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення першочергових робіт із консервації пошкодженого даху. Це дасть змогу запобігти подальшому руйнуванню будівель, зберегти наукову інфраструктуру установи та створити необхідні передумови для її повноцінного відновлення", – повідомили в Міністерстві освіти і науки.

У відомстві зазначили, що насамперед необхідно зупинити подальше руйнування пошкоджених будівель, щоб надалі перейти до їх комплексного відновлення.

Очікується, що реалізація рішення дозволить провести першочергові протиаварійні заходи, стабілізувати стан пошкоджених конструкцій та мінімізувати ризики подальшого руйнування будівель.