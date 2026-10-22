Nhood підтверджує значні пошкодження ритейл-парку "Почайна" в Києві

Ритейл-парк "Почайна", розташований у Києві, зазнав пошкоджень у четвер, 22 жовтня, внаслідок комбінованої російської атаки на українську столицю із застосуванням безпілотників і балістичних ракет, загиблих немає, поранення отримав працівник охорони, повідомили у керуючій компанії Nhood на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що команди Nhood активно працюють над оцінкою ситуації та наданням підтримки всім постраждалим і залученим сторонам.

Вибухова хвиля пошкодила блок "А" ритейл-парку "Почайна", тоді як блок "Б" зазнав особливо значних руйнувань і був частково знищений. З огляду на масштаб пошкоджень об'єкт наразі закритий, а будь-яку діяльність на його території призупинено.

Загиблих немає. Працівник охорони отримав осколкове поранення та був госпіталізований. Загрози його життю немає.

"Наші думки – з усіма, кого торкнулися атаки, що тривають в Україні, а також із тими, хто щодня відчуває на собі їхні наслідки. Особливу підтримку ми висловлюємо пораненому працівнику охорони. У цих надзвичайно складних обставинах нашим головним пріоритетом залишаються безпека людей і підтримка наших співробітників, партнерів та орендарів. Ми високо цінуємо професіоналізм, відданість і оперативну роботу наших команд на місці", – заявив Марко Бальдуччі, CEO Nhood.

У компанії підкреслили, що безпека та захист людей залишаються абсолютним пріоритетом Nhood. Місцеві команди наразі проводять комплексну оцінку пошкоджень та спільно з усіма залученими сторонами визначають подальші кроки. Nhood підтверджує свою підтримку українських команд і продовжує надавати їм усю необхідну допомогу.

Додаткова інформація буде оприлюднена після завершення оцінки пошкоджень, коли з'являться консолідовані дані щодо ситуації та її операційних наслідків.

Nhood – це міжнародна компанія з управління комерційною та міською нерухомістю, є частиною екосистеми сім'ї Мюльє, працює на 13 світових ринках (включно з Україною) та управляє об'єктами площею понад 3,6 млн кв. м.

Ритейл-парк "Почайна" – перший в Україні об’єкт такого формату, відкрито у 2018 році. Його девелопером виступала компанія Ceetrus Ukraine, на той момент частина міжнародного холдингу Auchan. З 2020 року операційну діяльність з управління комерційною нерухомістю, галереями торговельних центрів "Ашан" та проєктами розвитку продовжує команда Nhood Ukraine.



Ceetrus – міжнародна компанія з інвестицій та управління нерухомістю. Компанія спеціалізується на комерційній нерухомості та комплексній трансформації територій, поєднуючи дві функції: власника нерухомих активів і девелопера проєктів міського розвитку. Управління, експлуатацію, розвиток і трансформацію своїх об’єктів Ceetrus переважно доручає оператору нерухомості Nhood.