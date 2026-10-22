Кабмін призначив Вашеку і Шкуропата заступниками голови ДПС

Кабінет міністрів України призначив Галину Вашеку і Олександра Шкуропата заступниками голови Державної податкової служби України (ДПС).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Водночас, Кабмін звільнив Сергія Лисеюка, Андрія Троцка, Теодозію Чернецьку з посади заступників голови Державної податкової служби України, а також Олександра Шкуропата – з посади заступника голови Державної аудиторської служби України.